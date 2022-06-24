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Borsaya 10 milyar liralık patron desteği

Borsa İstanbul'da işlem gören dev şirketlerin hisseleri hem Türk Lirası hem dolar bazında ucuz kalınca çoğunluğu Koç, Sabancı gibi devlerden oluşan şirketler kendi hisselerini toplama yoluna gitti. Yabancı yatırımcıların son 4-5 yılda Borsa İstanbul'dan hisse satarak yaklaşık 10 milyar dolarlık çıkışla tetiklenen dev şirketlerin hisselerindeki ucuzluk sürecine patronlar 10 milyar liralık geri alımla karşılık verdi. Garanti BBVA'nın bankadaki payını yüzde 36 artıran 22.7 milyar liralık gönüllü geri alımını da unutmayalım.

Borsaya 10 milyar liralık patron desteği

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'dan çıkış süreciyle birlikte hisse fiyatları düşen dev şirketler ucuz buldukları kendi hisselerini geri alma yoluna gitti. Öyle ki son 1 yılda bugünkü değeri yaklaşık 10 milyar lirayı bulan hisse geri alımları olduğu görüldü. Bu geri alımlar bir yandan hisse senedi piyasasına da can suyu olurken diğer yandan şirketler de kimilerinde sermayelerinin yüzde 20'sine kadar olan hisselerini ucuz buldukları fiyattan yerine koyarak farklı bir yatırım anlayışını benimsedi.

Kaynak:TEB Yatırım

ARÇELİK YÜZDE 10'UNU TOPLADI

Şirketlerin yaptığı her geri alım piyasaya yeni kaynak girişi anlamına geliyor. Geri alımlar nominal olarak 121 milyon liralık pay anlamına gelirken bu geri alımları yapan dev şirketlerin 22.8 milyar liralık sermayelerinin yüzde 0.52'sine denk geliyor. Sermayesine oranla en büyük geri alımı ise son 1 yılda Arçelik yaptı. Arçelik 765 milyon lira olan sermayesinin yüzde 10'una denk gelen 67.3 milyonluk nominal payını geri aldı. Tutar olarak bu pay bugünkü hisse değeri ile yaklaşık 5 milyar liraya denk geliyor.

Kaynak: TEB Yatırım

SARMAYESİNİN YÜZDE 20'SİNİ GERİ TOPLADI

Sermayesine oranla en büyük geri alımı ise Qua Granit yaptı. Şirket daha önce halka açtığı sermayesinin yaklaşık yüzde 21'ini geri aldı. Sabancı Holding, Şişecam, BİM, Doğan Holding ve Koç Holding'in yüklü geri alımları da dikkat çekti.

GARANTİ'NİN 22.7 LİRALIK GÖNÜLLÜ GERİ ALIMI DA VAR

Şirket hisseleri ucuz olunca şirket değerini en iyi kendileri bilen şirketler fırsat bilip kendi hisselerine yatırım yaparken bunların başında İspanyol BBVA geliyor. BBVA, Garanti hisselerini piyasadan değil çağrı yaparak gönüllü olarak geri aldı. BBVA Garanti Bankası hisselerinin tamamını geri almaya talip oldu. Garanti BBVA’da ana ortak BBVA’nın payı, tamamlanan gönüllü pay alımı sonunda yüzde 36.1 artarak yüzde 86’ya kadar çıkmıştı.

Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecine toplam 3.223 yatırımcının katıldı. Süreç kapsamında BBVA, Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin yüzde 36,12'sine tekabül eden 1.517.195.890,189 nominal değerli payını satın alımı gerçekleştirdi. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar ise 22.757.938.352,85 TL oldu.

ABD'DE 1 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Sadece Türkiye değil geri alım süreci dünyada da revaçta. Nitekim Goldman Sachs Investment Bank, 2022 için S&P 500 endeksindeki şirketlerin yaklaşık 1 trilyon dolarlık hisse geri alımı yapacağını tahmin ediyor. Amerika'da son yıllarda hisse senedi rallisinin nedenlerinden biri büyük ölçüde şirketlerin kendi hisselerini satın alma kararlarından kaynaklanıyor.

S&P 500 endeksini oluşturan şirketler, 2020 yılı için karşılık gelen tutar 520 milyar dolar iken, 2021 yılında kendi hisselerinin geri alımına 880 milyar dolar yatırım yaptı.

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