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Trabzon’un Erdoğdu Mahallesi’nde Polis Orhan Çolak Sokak’ta meydana gelen olayda, pazara çıkan eşini ve kayınvalidesini takip eden öfkeli koca Abdülbaki D., pazar alış verişi sonrasında evlerinin önüne gelen anne kızının karşısına çıktı. Tartıştığı eşine bıçakla saldıran öfkeli koca eşine ve kayınvalidesini kurşun yağdırdı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.
İKİ HASTANEDE AMELİYATA ALINDILAR
Enis Yıldırım'ın haberine göre mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne Fatih Devlet Hastanesi’ne kızı ise Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve kızın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Abdülbaki D., polise giderek teslim oldu. Bu arada İlknur D.’nin bir yıldır işsiz olan eşi Abdülbaki D. için mahkemeden uzaklaştırma karar aldırdığı ve boşanma davası açtığı ortaya çıktı.
ANNE ÖLDÜ, KIZI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Trabzon´da, Abdülbaki D.'nin, tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak yaraladığı kayınvalidesi Rabia K., tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Suç aleti silahla polise teslim olan şüphelinin, aynı şekilde bıçak ve tabancayla yaraladığı boşanma aşamasındaki eşi İlknur D.'nin ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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