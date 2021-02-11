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Bosch kurum içi girişimcilik projesine yatırım yaptı

Bosch Türkiye ekibinin geliştirdiği “Akıllı Kanca” projesi, Bosch Grubu’nun global kurumiçi girişimcilik programında kuluçka aşamasına geçti. Bosch Grubu, projeye start-up platformu “grow” aracılığıyla yatırım yapacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, yüksekte çalışan herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Akıllı Kanca’nın 2021’de ticari ürün olarak önce Türkiye’de pazara sunulması, ardından global pazarlara açılması öngörülüyor. Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, “Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki çalışanlarımızın Bosch’un yeni iş alanlarına girmesine artan bir katkısı olacağına inanıyorum" dedi

Bosch kurum içi girişimcilik projesine yatırım yaptı
HABERTURK.COM

Bosch Grubu, kurum içi yenilikçi fikirleri desteklemek üzere sekiz yıl önce ‘grow’ adlı start-up platformunu hayata geçirirken, platform Türkiye’de ilk tomurcuklarını geçen yıl vermeye başladı.

Türkiye’de kurum içi girişimcilik çalışmaları yapan dört ekipten ikisinin, Almanya’da grow yönetimine sunulan 9 proje arasına girerken, bu projelerden birinin kuluçka aşamasına gelmeyi başardığı ve Bosch'un bu projeye yatırım kararı aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, projeleri kuluçka aşamasına gelen Life Guard isimli ekip üyeleri kendi görevlerini bırakarak, 2021 başı itibarıyla yeni ofislerinde çalışmaya başladı. Türk ekibinin bu kuluçka aşamasındaki yol arkadaşı, bu süreçlerden daha önce geçen Brezilya’daki grow ekibi olacak.

Yüksekte çalışan herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Akıllı Kanca (Smart Hook) projesi üzerindeki çalışmalarını sürdüren ekip, ilk ürünlerini 2021 yılı içinde iç pazara sunmayı, ardından ise global pazara açılarak yüksekten düşme sonucundaki yaralanma ve can kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch Grubu’nun ‘yaşam için teknoloji’ geliştirme misyonu doğrultusunda güncel sorunları belirlediğini ve büyümek için farklı pazarları araştırdığını belirterek, bunun için en büyük güçlerinden biri olarak kendi çalışanlarını gördüğünü söyledi.

Young, "Bosch, çalışanlarını bir araya getiren, çeşitlilik kültürünü destekleyen, ortak fikir geliştirme ve hayata geçirme sürecini yeniden tanımlayan grow platformunu hayata geçirdi. Platformun amacı, Bosch için iş kollarına yeni bakış açıları katabilecek bir ürün portföyü ya da yeni bir iş kolu yaratmak. Dünya genelinde sekiz inovasyon merkezi ile Bosch bünyesinde bir kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren grow, şirket içindeki girişimcileri kurum içerisinde girişimci olarak davranmaya teşvik ediyor” dedi.

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