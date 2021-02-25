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Bosch, otomobilleri buluta sorunsuz bir şekilde bağlamak için bir yazılım platformu geliştirmek üzere Microsoft ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Bu iş birliğinin amacı, otomotiv kalite standartlarına uygun olarak, bir otomobilin kullanım ömrü boyunca araç yazılımının geliştirilmesini sağlamak, kullanımını basitleştirmek ve hızlandırmak olarak açıklandı. Yeni platformun Microsoft Azure tabanlı olacağı ve yazılımın geliştirilmesi ile kontrol ünitelerine ve araç bilgisayarlarına indirilmesini sağlayacağı kaydedildi.

İş birliğinin bir diğer odak noktasının da yazılım geliştirme sürecinde verimliliği artıran araçların geliştirilmesinin olacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, her iki şirket de yeni yazılım platformunu 2021 yılı sonuna kadar ilk araç prototipleri için hazır hale getirmeyi planlıyor.

Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, “Bosch, halihazırda otomobil yazılımlarını kablosuz olarak güvenli bir şekilde güncelliyor. Yazılım tanımlı otomobiller için kapsamlı bir platformla, otomobil üreticilerine yeni işlevler geliştirmeleri ve bu işlevleri daha hızlı bir şekilde uygulamaya sokmaları için destek vermek istiyoruz” dedi.

Microsoft'un Bulut+ ve Yapay Zeka Başkan Yardımcısı Scott Guthrie de, “Bosch ile yaptığımız iş birliği, dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçilerinden birinin uzmanlığını Microsoft Bulut, yapay zeka ve GitHub'ın gücüyle bir araya getiriyor. Yazılımların otomotiv sektöründe giderek daha da hızla fark yaratan bir unsur haline gelmesiyle birlikte amacımız, işletmelere binek otomobiller ve ticari filolar arasında benzersiz mobilite servisleri sunmasını hızlandırmaya yardımcı olmak" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, iki şirket kodun yeniden kullanımını ve sektör genelinde en iyi uygulama paylaşımını teşvik etmek için GitHub’ın tamamen entegre kurumsal platformunu kullanmayı ve GitHub.com’daki yeni yazılım platformunun önemli parçalarını açık kaynakla sunmayı hedefliyor.