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BOTAŞ: 57 - Çukurova Basketbol: 63 | MAÇ SONUCU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Çukurova Basketbol, BOTAŞ'ı 63-57 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve finale yükseldi

Çukurova Basketbol

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Çukurova Basketbol, BOTAŞ'ı 63-57 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve finale yükseldi.

Çukurova Basketbol, finalde, Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle oynayacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci maçında Fenerbahçe, 4 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Ziya Özorhon, Tekin Özübir, Orkun Yurtdaş

BOTAŞ: Büşra Akbaş 8, Olcay Çakır Turgut 11, Krivacevic 13, Williams 11, Garrick, Cuic 6, Kübra Erat 8

Çukurova Basketbol: Gray 20, Bone 11, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Gueye 15, Pelin Derya Bilgiç 17, Şaziye İvegin Üner, Gökşen Fitik

1. periyot: 10-20

Devre: 27-36

3. periyot: 42-57

 

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