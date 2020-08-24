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Boyner, arabaya servis hizmetini hayata geçirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, müşterilerinin internet mağazası boyner.com.tr’den yaptığı alışverişlerin arabalarına teslim edilmeye başlanacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, zaman kazanmak isteyen ve pandemi kaygısı nedeniyle AVM’ye girmeyi tercih etmeyenler için geliştirilen arabaya teslimat hizmeti için boyner.com.tr alışverişlerinde mağazadan teslim almak istiyorum seçeneğinin seçilmesi ve ardından arabaya teslimat seçeneğinin işaretlenmesi yeterli oluyor.

Gelen SMS ile randevuları oluşturulan müşteriler belirtilen gün ve saatte alışveriş merkezinin otopark alanında araçlarından inmeden ürünlerini teslim alabiliyor.

Boyner, arabaya servis hizmetini ilk aşamada İstanbul’da, Metropol İstanbul, Capitol, Forum İstanbul, Vadistanbul AVM ile Ankara’da, Ankamall ve Panora AVM olmak üzere 6 mağazada başlattı.

Şirketin seçili mağazalarda başlattığı bu hizmeti önümüzdeki dönemde diğer mağaza ve şehirlere de yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtildi.