'Toplum siyasetçi üretmiyor'

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Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Brand Week İstanbul, Zorlu PSM’de kapılarını açtı. “Time to Reset” temasıyla gerçekleşen etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden gelen liderler sunumlar, paneller, araştırma çıktıları ve tartışmalarla 9 ayrı sahnede katılımcılarla buluşacak.

Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu Brand Week Istanbul 11 Kasım'da sona erecek.



Brand Week Istanbul’da; ilk gün yaratıcılık, bilimin geleceği ve spor iletişimi tartışıldı. 2023 seçimlerinin konuşulduğu Master Hall’da tam gün boyunca Her Seçim Bir Başlangıçtır başlıklı paneller serisi yer aldı. “Keystone=Gen Z” isimli oturumun konuşmacılarından biri de Habertürk yazarı ve programcısı Fatih Altaylı’ydı.

Altaylı, Levent Erden’in moderatörlüğünde ve Metropol Araştırma’nın kurucusu Prof. Dr. Özer Sencar ile birlikte Z kuşağının seçim alışkanlıklarının nasıl şekilleneceği üzerine konuştu.

Altaylı, son 20 yılda hiçbir siyasi görüşün yeni gelen nesilleri etkileyecek fikir üretimi yapmadığını söyledi. Fransa, ABD örnekleriyle dünya genelinde toplumun artık siyasetçi üretmediğine ve asıl meselenin bu olduğuna vurgu yapan Altaylı, "Doktrin olmayınca siyasette uzun süre kalıcı üst üste koyularak inşa edilen bir şey olmuyor. O yüzden de her yerde popülist liderlerin yükselişi kaçınılmaz" diye konuştu.

Z kuşağı kavramını kullanmayı sevmediğini ve onları gençler olarak tanımladığını belirten Altaylı, 4 ayrı araştırma şirketinden topladığı verileri şöyle özetledi: "Türkiye'de siyasi bir eğilim değişiminden söz etmek ne yazık ki çok mümkün değil. Genç seçmenlerin oyları değişmedi, anne babalarının doğrularını veya yanlışlarını aynı şekilde elde aldılar."

Siyasetin medyaya kötü alışkanlıklar kazandırdığına değinen Altaylı, sosyal medyaya atfedilen gücün, gerçek gücünün ötesinde olduğunu ve Türkiye'de sanıldığı kadar güçlü olmadığını dikkat çekerek, seçimleri etkileyeceğini düşünmediğini belirtti.

Brad Week'te bugün influencer ekonomisi, enflasyon dönemlerinde pazarlama ve yeni teknolojiler gibi konular ele alınacak.