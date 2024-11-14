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        Haberler Dünya Brezilya'da Yüksek Mahkeme yakınında 2 patlama sesi duyuldu | Dış Haberler

        Brezilya'da Yüksek Mahkeme yakınında 2 patlama sesi duyuldu

        Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi (STF) yakınında 2 patlama sesi duyuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:48 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:48
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        Brezilya'da iki patlama sesi
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        Yetkililerden yapılan açıklamada, başkent Brezilya'daki Yüksek Adalet Mahkemesi önünde patlayan bombanın intihar saldırısı olduğunu bildirildi.

        Yapılan ilk incelemeler sonucunda 1inci bombanın bir heykelin içine yerleştirildiği ve patlayıcının infilak ettirilmesi nedeniyle failin olay yerinde öldüğü belirtildi.

        Açıklamada, ikinci patlamanın ise park halindeki bir araçta meydana geldiği ve iki bombanın birbiriyle bağlantısının incelendiği ifade edildi.

        Federal Bölge Sivil Polisinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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        #brezilya
        #yüksek mahkeme
        #haberler
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