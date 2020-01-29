Son dakika

HABERTURK.COM / Reuters

İngiliz ulusal havayolu şirketi British Airways, koronavirüs uyarısının ardından Çin'e yönelik tüm uçuşlarını acil olarak askıya aldığını açıkladı.

British Airways İngiltere'nin koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e adaları haricinde mecbur olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından Çin'e yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

Havayolu şirketinin internet sitesinde Ocak ve Şubat için Çin'e uçuş görünmüyor. British Airways açıklamasında, "Bu aksaklıktan dolayı müşterilerimizden özür dileriz fakat müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği her zaman önceliğimizdir. İlerleyen günlerde Çin'e seyahat edecek olan müşterilerimiz BA.com internet sitemizden daha fazla bilgi edinebilirler" denildi.

İngiltere dün koronavirüs salgını nedeniyle "mecbur olunmadığı" sürece Çin'e adaları haricinde seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmuştu.

ABD YÖNETİMİ DEĞERLENDİRİYOR

Bu arada ABD basını da artan ölümler sebebiyle Beyaz Saray'ın Çin'e uçuşları durdurmayı değerlendirdiğini ancak henüz kesin bir karar alınmadığını bildirdi. CNBC, Trump yönetiminin havayolu şirketlerine uçuşları her an durdurmaya hazırlıklı olmalarını söylediğini ifade etti.