Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

Kadın ve erkeklerde parmak boyları farklılık gösteriyor!

İşaret parmağının daha uzun olması genelde kadınlarda rastlanılan bir durumken erkeklerde çoğunlukla yüzük parmağı daha uzun oluyor. Peki bunun sebebi ne?

Bilim insanlarına göre bu farklılaşma, anne karnında fetüs halindeyken maruz kaldığımız erkek ve kadın hormonlarının seviyesine bağlı. Yani kadınlarda işaret parmağının uzun olması östrojen hormonunun; erkeklerde yüzük parmağının uzun olması ise testosteron hormonunun seviyesiyle ilişkili.