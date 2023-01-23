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Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

Biyolojik olarak kadınlarla erkeklerin elbette birçok farklı yönleri var. Gözle görülür bir biçimde birbirinden ayrılan kadın ve erkeklerin belki de şimdiye kadar hiç düşünmediğiniz bilimsel farklılıkları olduğunu duyunca biraz şaşırabilirsiniz. Karşı cinslerin birbirleriyle olan biyolojik farkların yanı sıra duygusal olarak da ayrışması bazen ilişkileri zorlu bir sürece sokabiliyor. Bu farklılıkların kökenlerini araştıran bilim dünyası sanıldığından çok daha fazlası olduğunu ortaya çıkarttı. İşte kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklılıklar…

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  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Kadın ve erkeklerde parmak boyları farklılık gösteriyor!

    İşaret parmağının daha uzun olması genelde kadınlarda rastlanılan bir durumken erkeklerde çoğunlukla yüzük parmağı daha uzun oluyor. Peki bunun sebebi ne?

    Bilim insanlarına göre bu farklılaşma, anne karnında fetüs halindeyken maruz kaldığımız erkek ve kadın hormonlarının seviyesine bağlı. Yani kadınlarda işaret parmağının uzun olması östrojen hormonunun; erkeklerde yüzük parmağının uzun olması ise testosteron hormonunun seviyesiyle ilişkili.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Topuk derilerinin kuruluğu da bu farklılıklardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

    Bilim insanları, kadınların boyun ve omuz bölgeleri ile ellerinin erkeklere kıyasla daha nemli ve yumuşak olduğunu söylüyor fakat topuklar için tam tersi söz konusu. Kadınların topuk derileri erkeklere göre daha kuru; dolayısıyla erkeklerin topukları çok daha pürüzsüz ve yumuşak!
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Adem elması erkekte de kadında da mevcut fakat erkeklerinki çok daha belirgin.

    Adem elması, ergenlik esnasında şekil alan ve ses tellerini korumakla görevli bir kıkırdaktır. Dolayısıyla erkeklerin yaşı ilerledikçe ses telleri de büyüyor ve adem elmaları daha belirgin hale geliyor.

    İlginç olan ise şu; adem elması büyüdükçe kişinin sesi de o oranda derinleşiyor! Hatta bir teoriye göre atalarımız vahşi hayvanları korkutmak için daha alçak bir sese ihtiyaç duyuyorlarmış yani adem elmasının hayatta kalmak için önem taşıdığını varsayarak hata yapmış olmayız.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkekler kadınlardan daha hızlı yaşlanırlar.

    55 yaşındaki bir kadın bedensel gücünün yüzde 90'ına sahiptir. Oysa aynı yaştaki bir erkek gücünün sadece yüzde 70'ine sahiptir. 35 yaşındaki bir erkeğin damar sistemi 50 yaşındaki bir kadınınkine eşdeğerdir. Buna karşılık kadında sadece cilt daha ince olduğundan çabuk yaşlanıp kırışır. Kadınlar yaşlanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar yağ dokusu vardır.

    Kadınlarda yağ dokusu vücudun yüzde 27'sini oluştururken, bu değer erkeklerde yüzde 15'tir. Kadın vücudunda erkeklerden 3,5 kg daha fazla yağ vardır. Yağ, erkeklerde karın bölgesinde toplanırken kadınlarda daha çok kalça, baldır ve göbekte yoğunlaşır.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Kimin kanı daha fazla?

    Erkeklerde 4.5, kadınlarda 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamlıdır, bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır. Toplam olarak erkeklerde 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar vardır, bu da kadınlara kıyasla yüzde yirmi fazlalık demektir. Erkeklerin tansiyonu da kadınlardan yüksektir: 140/88. Bu değer kadınlarda 130/80'dir.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkeklerde memeler bir işe yarıyor mu yoksa sadece bir farklılıktan mı ibaret?

    Peki erkekler neden memelere, daha doğrusu meme uçlarına sahipler? Bunun sebebi sizi biraz şaşırtabilir fakat aslında herkes hayat denen serüvene dişi olarak başlıyor! Yani embriyo anne karnında yeni oluşmaya başladığında erkek eşey kromozomu olan Y kromozomu hemen devreye girmiyor ve ilk 5 - 6 haftada gelişim sadece X kromozomunun etkisi altında gerçekleşiyor. Tabii bu süre meme uçlarının oluşması için de yeterli bir zaman sağlıyor. Eğer embriyo erkekse Y kromozomu devreye girdikten sonra meme gelişimi duruyor ve bebek erkek olarak gelişmeye devam ediyor.

    Ayrıca kulağa imkansız gibi gelse de erkekler de süt üretebiliyor! Kadınların süt üretmesini sağlayan prolaktin hormonu ile yapılan tedaviler gibi özel koşullar sağlandığında erkekler için de bebek emzirmek mümkün hale gelebiliyor.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Kromozomlar

    Erkek ve dişilerde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinden iki tane cinsiyet hormonu vardır ki; bu erkekte XY, kadında XX olarak bulunur.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkeklerin beyni kadınların beyninden daha büyük!

    Erkeklerin beyinlerinin daha büyük olduğu doğru fakat bu durum zeka bakımından üstün oldukları anlamına gelmiyor. Ayrıca iki cinsiyet arasında beynin bölümlerine göre büyüklükler farklılık gösterebiliyor. Örneğin; beynin anıları yaratan ve kaydeden hipokampüs bölümü kadınlarda; duyguları deneyimleyip öğrenen amigdal bölümü ise erkeklerde daha büyük. Bilim insanları, deneklere bir video izleterek kendi deneyimlerini hatırlatıp hatırlatmayacağını test ettikleri bir deneyde ise erkeklerde sağ amigdalda, kadınlarda sol amigdalda hareketlilik görüldüğünü söylüyor.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Vücut kokumuz çok farklı

    Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Su oranları çok farklı

    Erkek vücudunun yüzde 60-70'i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    İlk göze çarpan farklılıklardan biri olan sakalları tabii ki atlamıyoruz.

    Peki günümüzde pek bir işe yaramıyormuş gibi görünen sakallar neden uzamaya devam ediyor? Bir teoriye göre sakallar geçmişte erkeklerin çene hatlarını olduğundan çok daha büyük göstererek daha güçlü ve erkeksi bir görünüm sağlıyordu. Hem de kadınlar için böylesi daha çekiciydi çünkü güçlü bir erkek ile dünyaya daha sağlıklı çocuklar getirebileceklerini düşünüyorlardı.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Renkleri de farklı görüyormuşuz!

    Kadınlar renkleri erkeklere kıyasla daha iyi görüyor ancak erkekler de hızlı hareket eden objeleri takip etmekte kadınlardan daha iyiler. Bu muhtemelen bize kadınların toplayıcılık, erkeklerin de avcılık yaptıkları avcı-toplayıcı geçmişimizden kalan bir miras. Mesela kadınlar bir portakalı asıl tonlarıyla görürken erkekler daha koyu bir renk algılıyor veya çimenler kadınlara daha yeşil erkeklere ise biraz daha sarımsı görünüyor.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkeklerin kabusu saç dökülmesi kadınlara kıyasla çok daha fazla

    50 yaşını geçmiş erkeklerin neredeyse yarısında ve kadınların çeyreğinde kelleşme görülüyor. Bunun sebebi; tıpta 'androgenetik alopesi' adı verilen ve aynı zamanda 'erkek tipi saç dökülmesi' olarak da bilinen yaygın bir kalıtsal hastalık. Bu hastalıkla birlikte insanların saç kökleri zamanla büzüşmeye başlıyor; saçları gitgide incelip kısalıyor ve nihayetinde tamamen yok oluyorlar.

    Saç köklerinin büzüşmesi ise testosterondan türeyen ve dihidrotestesteron adı verilen bir hormona olan duyarlılık sonucu başlıyor. Anlayacağınız erkeklerin kas kütlesi arttıkça kelleşme riskleri de bir o kadar fazlalaşıyor!
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Kas kütlelerini arttırmak kadınlar için çok daha zor

    Kadınlar fit bir vücuda kavuşmak için düzenli olarak spor salonuna gitmek zorundayken erkekler birkaç kere halter kaldırarak karın kası yapabiliyor. Erkeklerin kolayca kas yapabilmesinin sırrı ne diye sorarsanız cevabı basit; testosteron. Kadınlar da testosteron hormonu salgılıyor fakat erkeklere nazaran oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla kas kütlesini hızlıca arttırmak erkekler için her zaman daha kolay.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkekler kadınlardan yüzde 50 oranında fazla kas gücüne sahiptir. Buluğ çağında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli, kadınlarda 10 misli artar. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha güçlüdürler.

    Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır ancak kadınlar daha dayanıklıdırlar.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Erkekler daha saldırgan!

    Erkekler kadınlardan daha saldırgan olup bedensel güç kullanımına daha eğilimlidirler. Bunun açıklaması da testosterona bağlanmaktadır. Buna karşılık kadınlar kelimelerle saldırır ve savaşırlar.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Hastalıklar

    Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40 gün daha az hastalanırlar.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Kalp atışı

    Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yavaş çarpar: Dakikada ortalama 72. Bu değer kadınlarda 80'dir.
  • Bu kadar farklı olmamızın bir sebebi var! Kadınlar ve erkekler arasındaki bilimsel farklar sizi çok şaşırtacak

    Safrakesesi taşı

    Kadınların yüzde 20'sinde, erkeklerin yüzde 8'inde safrakesesi taşı oluşur.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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