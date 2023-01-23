Bir türlü aradığı mutluluğa kavuşamayıp ilişkileri kısa sürenler dikkat! Bu duruma neden olan 10 psikolojik gerçek

1. Gerçekten ne istediğinizi söylemekten çekinmemelisiniz.

Terapist Nick Wignall, insanların partnerleriyle arzuladıkları şeyleri paylaşmaktan korktuğunu söylüyor; randevuya çıkmak istemek gibi basit şeylerde bile. Bazen dürüst olup ne istediğimizi açıkça dile getirmek zor ve utanç verici olabiliyor fakat oturduğumuz yerden bir mucizenin gerçekleşmesini beklemek de mantıklı olmasa gerek.

Kendiniz için bir şeyler yapmazsanız ilişkiniz de yürümez! Hayatımız boyunca diğer insanlara karşı nazik ve saygılı olmamız, onların istek ve ihtiyaçlarına dikkat etmemiz gerektiği öğretiliyor fakat ne yazık ki bunu yaparken kendi iyiliğimizi düşünmeyi unutuyoruz.

Sonunda en basit isteklerinizi bile dile getiremeyip kendinizi karşı tarafa gücenmiş bir halde buluyorsunuz, dolayısıyla ilişkiyi baltalayan taraf da siz olmuş oluyorsunuz. Bu durumun tek bir çözümü var; o da ihtiyaçlarınız ve istekleriniz konusunda önce kendinize sonra da partnerinize karşı dürüst olmak! Kendinize güvenin ve partnerinize saygınızı koruyarak içinizdekileri dile getirin; başta zor olsa da denedikçe bunu yapmayı öğrenebilirsiniz.