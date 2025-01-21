Zonguldak'ta üç ay önce meydene gelen ve tedbir alınmadığı iddia edilen bölgede yine heyelan gerçekleşti. Bölgede bu kez istinat duvarı ile ağaçlar kaydı.

Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta yaklaşık 3 ay önce heyelan meydana geldi. AFAD ve belediye ekipleri bölgede inceleme yaparken, belediyenin yolu yapması gerektiği tespit edildi.

Bölgedeki evler tahliye edilmezken, bu sürede sokağın heyelanlı bölgeye yakın alanlarından birine tahta barikat, diğerine de toprak yığınıyla zabıta barikatları konularak, dolmuş güzergahı olan yol araç trafiğine kapatıldı.

Belediye ekiplerinin incelemelerinin ardından henüz fiziki çalışmanın başlatılmadığı bölgede, bir istinat duvarının bir bölümünün daha da aşağıya doğru kaydığı, 4 ağacın da yıkıldığı, daha önce açığa çıkan doğal gaz borularının da daha görünür hale geldiği görüldü. Yoldaki aşınmanın büyümesi de dikkat çekti.

Sokakta oturan Nazikar Çelik (75), "Gelip bakıyorlar gidip bakıyorlar; bir şey demiyorlar. Korkudan gece uyuyamıyorum. Böyle çıt olsa, burası gidiyor, kayıyor sanıyorum. Yağan yağmur üzerime yağıyor sanki ağlayıp, üzülüyorum. Gidecek bir yerimiz yok. Nereye gideceğiz Allah'tan bir yardım eden olsun bize, şurası yapılsın. Bir şey olsa korkuyoruz, rüzgar esse korkuyoruz. Mesela araba çıkmıyor, cenazemiz olduğunda cenazeyi uzaktan dolaştırdılar. Çok çilemiz var. Bize Allah için yardım etsinler. Korkudan gece uyuyamıyorum. 10-15 gün önce geldiler, 'Yapacağız' dediler. Dediler, dediler de bir haber yok. Yardım bekliyoruz. İnşallah gelirler de yüzümüzü güldürürler. Ulaşım sağlayamıyoruz, hasta olsan bir yere gidemiyorsun, araba çağıramıyorsun. Yükümüz gelse getiremiyoruz. Bu halde kaldık. 1 ay önce duvarlar da yukarıdaydı ta nereye indi. Burada ağaçlar vardı, ağaçlar kayboldu. Sürekli aşağıya kayıyor" dedi.

Sokaktan geçen dolmuşların başka güzergahı kullanmak zorunda kaldıklarından dolayı ulaşım zorluğu yaşadıklarını anlatan Tülay Baştürk (58), "Daha nerede iniyoruz, yukarı kadar yürüyoruz. Yol yapılmayacaksa, arabalar gelmeyecekse, nasıl yaşayacağız Ulaşım zor, evden çıktım, daha nereye kadar yürüyeceğim. O yüzden bir şey yapılsın buraya. Aylardır böyle bekliyoruz" diye konuştu.