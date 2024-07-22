Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular
Avrupa'da 2024-2025 sezonunun başlamasına kıs süre kala transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Takımlar, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...
Adrien Rabiot (29)
Piyasa değeri= 35.00 milyon euro
Mario Hermoso (29)
Piyasa değeri= 25 milyon euro
Raphaël Varane (31)
Piyasa değeri= 20 milyon euro
Guido Rodríguez (30)
Piyasa değeri= 20 milyon euro
Kelechi Iheanacho (27)
Piyasa değeri= 12 milyon euro
Anthony Martial (28)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
Memphis Depay (30)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
Yusuf Yazıcı (27)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
André Gomes (30)
Piyasa değeri= 10 milyon euro
Wissam Ben Yedder (33)
Piyasa değeri= 8 milyon euro
David de Gea (33)
Piyasa değeri= 5 milyon euro
Mats Hummels (35)
Piyasa değeri= 5 milyon euro