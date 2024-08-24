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        Haberler Spor Transfer Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular - Futbol Haberleri

        Bu yıldızlar bedava! İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren futbolcular

        Avrupa'da 2024-2025 sezonu başlarken, takımların transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Kulüpler, yapacakları takviyelerle kadrolarını güçlendirmek isterken, sözleşmesi sona eren birçok yıldız futbolcu, takımların iştahını kabartıyor. İşte Avrupa'da sözleşmesi sona eren 'bedava' futbolcular...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:08
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        1

        Adrien Rabiot (29)

        Piyasa değeri= 35.00 milyon euro

        2

        Mario Hermoso (29)

        Piyasa değeri= 25 milyon euro

        3

        Anthony Martial (28)

        Piyasa değeri= 10 milyon euro

        4

        Memphis Depay (30)

        Piyasa değeri= 10 milyon euro

        5

        Yusuf Yazıcı (27)

        Piyasa değeri= 10 milyon euro

        6

        André Gomes (30)

        Piyasa değeri= 10 milyon euro

        7

        Wissam Ben Yedder (33)

        Piyasa değeri= 8 milyon euro

        8

        Joel Matip (33)

        Piyasa değeri= 8 milyon euro

        9

        Mats Hummels (35)

        Piyasa değeri= 5 milyon euro

        10

        Iker Muniain (32)

        Piyasa değeri= 5 milyon euro

        11

        Youcef Atal (28)

        Piyasa değeri= 4.3 milyon euro

        12

        Davy Klaassen (31)

        Piyasa değeri= 4 milyon euro

        13

        Rafinha (31)

        Piyasa değeri= 3.8 milyon euro

        14

        Serge Aurier (32)

        Piyasa değeri= 3.7 milyon euro

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