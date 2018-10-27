NBA'de ekiplerinden Milwaukee Bucks, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 125-95 yendi.
NBA'e 7 maçla devam edildi. Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Milwaukee Bucks'ta oyuna sonradan giren Ersan İlyasova, sahada kaldığı 20 dakika içinde 16 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma, 1 asist ve 1 blokluk performansıyla galibiyete doğrudan katkı sağladı. Khris Middleton 16 sayı, Giannis Antetokounmpo ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaparak skora katkı sağladı.
Bu sezon 4. kez kaybeden Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 16 sayı ve 7 ribaunt, Derrick Rose ise 14 sayı kaydetti.
> Raptors en iyi sezon başlangıcını yaptı
Toronto Raptors, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 116-107 mağlup ederek tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.
Doğu Konferansı'nda çıktığı 6 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren Raptors'ta Kyle Lowry 20 sayı ve 12 asistle double-double yaparken, Kawhi Leonard 21 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 17 sayıyla oynadı.
Bu sezon 3. kez kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Wesley Matthews 21 sayı, DeAndre Jordan da 18 sayı ve 15 ribauntla maçı tamamladı.
> Durant'tan 41 sayı
Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı.
Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106
New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133
Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115
Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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