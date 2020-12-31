Yılbaşı banka çalışma saatleri "31 Aralık bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını merak edip araştıranlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? Bilindiği üzere 1 Ocak yılbaşı resmi tatil olduğu için banklar çalışmayacak. İşte merak edilen sorunun cevabı ve yılbaşı banka çalışma saatleri...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık 2020 yani bugün bankalar açık olacak. Zira bugün resmi tatil değil. Ancak yarın bankalar kapalı olacak.

YILBAŞI BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bugün bankalar diğer günlerdeki çalışma saatlerine göre hizmet verecek. Ancak pandemi önlemleri nedeniyle hatırlaacağı üzere banka çalışma saatleri değişmişti. İşte banka çalışma saatleri:

Akbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren subelerimizde hafta içi 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet vereceğiz"

Denizbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, sizlerin ve calisanlarimizin sagligini korumak adina, sube calisma saatlerimiz 2 Aralik 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak degismistir."

QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Degerli Musterimiz, Turkiye genelinde subelerimiz 02/12/2020 tarihi itibariyla hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasinda hizmet vermeye baslayacaktir"

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Corona virüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren hafta içi saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir"

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde hafta içi 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz. Tüm şubelerimizde uyguladığımız yedekleme planımız ile bazı şubelerimizden geçici süre ile hizmet veremeyeceğiz"

Halkbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."

Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasinda hizmet sunacağız."