DAP Yapı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, piyasalarda yaşanan son gelişmeler üzerine yabancıya konut satışına hız verilmesi gerektiğini ifade ederken “1 milyon dolarlık konut al, sana vatandaşlık vereyim diyoruz. Rakam çok yüksek. Düşürülmeli. Bu kadar sermayeye sahip biri, sadece bize değil dünyanın her yerine gidebilir" dedi.

YABANCILARA 11 AYDA 14 BİN KONUT

Geçtiğimiz salı günü TÜİK yabancıya satış istatistiklerini açıklamıştı. Verilere göre temmuz ayı itibarıyla yabancılara satılan konut adedi yüzde 65’lik artışla 2 bin 858 oldu. Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aydaki satış ise yüzde 29.6’lık artışla 14 bin 674’e yükseldi.

Özetle, kurlarda yaşanan son hareket, yabancı yatırımcı için Türkiye’yi deyim yerindeyse fırsat cennetine çevirdi. TÜİK verisini hatırlatan Ziya Yılmaz, “Henüz yolun başındayız” görüşünde. Yılmaz konut satışındaki son yıllardaki seyre karşın konut sahipliği konusunda ise hala Türkiye'nin gerilerde olduğu görüşünde.

Türkiye'de konut sahipliği oranı yüzde 61.1 civarında. Bu oran Romanya'da yüzde 96 gibi hayli yüksek bir düzeyde. Gelişmiş ülkelerden ABD ve İngiltere'de ise yüzde 63 seviyelerinde.

Ülke Oran (%) İsviçre 42,5 Hong Kong 50,8 Almanya 51,7 Güney Kore 56,8 Türkiye 61,1 Japonya 61,9 İngiltere 63,4 Amerika 63,9 Yeni Zelanda 64,8 Avrupa Ort. 66,4 Avustralya 67,0 Hollanda 69,0 Finlandiya 71,6 İtalya 72,3 Yunanistan 73,9 Portekiz 75,2 İspanya 77,8 Bulgaristan 82,3 Norveç 82,7 Polonya 83,4 Nepal 85,3 Macaristan 86,3 Rusya 87,1 Slovakya 89,5 Çin 90,0 Litvanya 90,3 Singapur 90,9 Romanya 96,0

CARİ AÇIK SORUNUNA ÇARE OLURUZ

Yılmaz şunları aktardı: “Markalı konut sektöründe satış problemi yok. Dönemsel sorunlar ise çarkı durdurmuyor. Fakat sektörün bazı sıkıntıları bulunuyor. Mesela önümüzde yabancıya satış konusu var. Türkiye olarak yabancı yatırımcıya “1 milyon dolarlık konut al, sana vatandaşlık vereyim diyoruz. Muhtemelen bu kişinin kendi ülkesinde minimum 5 milyon dolarlık bir serveti vardır. 5 milyon dolar da bugünün şartlarında hatırı sayılır bir paradır. Bu kadar sermayeye sahip biri, sadece bize değil dünyanın her yerine gidebilir. Biz ölçekte bir yatırım çekebilmek için daha rekabetçi hareket etmemiz lazım ki, bu parayı Türkiye’ye çekebilelim. En kötü ihtimalle 2-3 yıl içerisinde yabancıya satış cirosunu yıllık 15-20 milyar dolar, beş yıl içinde de 30 milyar dolara çıkarmamız lazım. Bunu başarmış bir konut sektörü düşünün… Diyelim ki ülke olarak doğalgaza, petrole her yıl 40-50 milyar dolar para veriyoruz, cari açık oluşturuyoruz. Bu cari açığın yarısını yabancıya konut satışından çıkarırız.”

ABD'DE SATIŞ NOTERDE BİTİYOR

Dünyanın diğer ülkelerinde bu sürecin daha az maliyetli ve bürokrasiden uzak yönetildiğine dikkat çeken DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, ABD’nin geçen yıl yabancılara 284 bin adet konut sattığını ve bu satış karşılığında ise 153 milyar dolarlık gelir elde ettiğini aktardı.

Yılmaz “İspanya’da ise yabancıya satılan konut adedi 50 bin. İspanya’da yılda satılan konut adedi ise 457 bin. Yani her 10 konuttan birini yabancıya satıyorlar” diye konuştu.

Yılmaz şöyle devam etti: “Türkiye’ye gelip konut alan yabancı yatırımcı, aslında ülkemize kalıcı yatırımda bulunuyor. Sermayesini Türkiye’ye getiriyor, dönerken de tapu dediğimiz bir tane A4 kağıt alıp uçağına biniyor ve gidiyor. Götürdüğü başka da bir şey yok. Toprak burada kalıyor, bina burada kalıyor… Ayrıca her sene o evde kalmak için geliyor, aidat, elektrik, su, emlak vergisi gibi bedelleri ödemeye devam ediyor. Ailesiyle beraber geziyor, şehir ekonomisine de düzenli katkıda bulunuyor.”

100 BİN DOLAR VERENE NOTERDEN İZİN

Bu noktada “Yabancı konut alıcısını Türkiye’ye çekecek reklam kampanyaları, tanıtım etkinlikleri düzenlememiz şart” diyen Ziya Yılmaz, “Türkiye’ye gelen yatırımcı, oturum izni almak için 40 kapı çalıp 40 yere para ödüyor, danışmanlar tutuyor. Belki de geldiğine geleceğine bin pişman oluyor. 100 bin dolarlık konut alan yabancı, tek bir kuruma müracaat etsin, işi noterde çözelim. Bürokrasi konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hassasiyetlerini çok defa dile getirdi. Ben yeni sistemde o bürokrasinin de azalacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Ülke Oturum izni için minimum ev satın alma tutarı Vatandaşlık /Oturum izni Karadağ Alt sınır yok Oturum izni (Yer yıl yenileniyor) Fiji 41.000 Dolar 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Kolombiya 86.000 Dolar Oturum izni Uruguay 100.000 Dolar 10 yıl ikamet halinde vatandaşlık Brezilya 128.120 Dolar Oturum izni Macaristan 200.000 Euro 8 yıl ikamet halinde vatandaşlık Dominik Cumhuriyeti 250.000 Dolar Vatandaşlık (hemen) Yunanistan 250.000 Euro 5 yıl ikamet vatandaşlık Letonya 250.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Dubai 272.000 Dolar Oturum izni Panama 300.000 Dolar Oturum izni Kıbrıs Rum Kesimi 350.000 Dolar Oturum izni Kıbrıs Rum Kesimi 2.000.000 Euro Vatandaşlık Bulgaristan 310.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Malta 350.000 Euro Vatandaşlık (hemen) Güney Kore 444.000 Dolar 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Andora 400.000 Euro Oturum izni İspanya 500.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Portekiz 500.000 Euro 6 yıl ikamet halinde oturum izni İsviçre 1.000.000 Dolar 12 yıl ikamet halinde vatandaşlık Monaco 500.000 Euro 10 yıl ikamet halinde vatandaşlık İrlanda 1.000.000 Euro 8 yıl ikamet halinde vatandaşlık

2019'DA BU FİYATLAR HAYAL OLACAK

Ziya Yılmaz, “Konut fiyatları, İstanbul gibi İzmir gibi dünyanın gözbebeği iki şehir için çok ucuz kaldı. Maliyet artışları fiyatlara şimdilik yansıtılamadı. Sadece 2017'de inşaat maliyetlerinde yüzde 25 artış oldu. Buna son kur hareketlerindeki maliyet artışını eklersek bu rakam yüzde 45'lere kadar yükselebilir. İnşaat maliyetleri bu kadar artarken konut fiyatlarındaki artış yüzde 9’larda seyretti. Kaba bir hesapla, bugün konut alan aslında neredeyse yüzde 50'lik bir indirimle ev sahibi oluyor. Şunu net olarak söyleyebilirim; 2019'da şu an gördüğünüz bu fiyatlar resmen hayal olacak” diye konuştu.

KONUT ALAN KAZANDI, DOLAR ALAN KAYBEDER

Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Ziya Yılmaz, şunları anlattı: “DAP Yapı’nın 2008’deki ilk projesi olan Şelale Evleri’ni hayata geçirmiştik. O dönemde dolar kuru 1.8 TL civarındaydı. Bugün ise 6 TL… 2008’den bu yana dolar kuru yüzde 233 artış gösterdi. Şelale Evleri’nde konutları ortalama 100 bin TL fiyatla satmıştık. Bugün aynı bölgede 1.5 milyon TL’den ucuza konut bulmak nerdeyse imkansız. Yani konuttaki getiri yüzde 1.400 gibi bir rakam oldu. Dolar darphanede basılıyor. İhtiyaç halinde bir arz söz konusu. Fakat arazi öyle değil, sınırlı bir ürün, arzı kısıtlı. Gayrimenkul uzun vadede hep kazandırmıştır."

ülke olarak doğalgaza, petrole her yıl 40-50 milyar dolar para veriyoruz, cari açık oluşturuyoruz. Bu cari açığın yarısını yabancıya konut satışından çıkarırız.

KÖRFEZDE YENİ OFİS AÇIYORUZ

Kurda oluşan köpüğün yurtdışında yaşayan Türkler ve yabancılar açısından büyük bir alım fırsatı doğurduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, “Önümüzdeki dönemde Nişantaşı ile Çekmeköy olmak üzere çok büyük iki projeye başlayacağız. Bu yatırıma başladığımız zaman hem Avrupa’da hem Körfez bölgesinde ofisler açmayı planlıyoruz. Şu anda Türkiye’deki konut fiyatları inanılmaz ucuz. Buradaki fırsatı iyi anlatıyor olmamız lazım. Ayağımıza gelmelerini beklemektense onların ayağına gidip Türkiye’ye sermaye akışı sağlamak için üzerimize düşen neyse onu yapacağız” ifadelerini kullandı.

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