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Sıcak havalardan bunalan herkesi rahatlamak için Buzluk Mağarası'na davet eden Ege, "Uşak'tan Doğu Anadolu'yu gezmek için çıktık yola. Doğu Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan Elazığ'da tarihi ve turistik yerleri gördükten sonra eski dönemlerde doğal dipfriz olarak yöre halkının çökeleklerini, peynirlerini ve yağlarını depoladıkları buzluk mağarası görüp tanımak istedik" dedi.