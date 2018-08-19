Bunaltıcı havalara ilaç gibi gelen mağara: "Buzluk Mağarası"
19.08.2018 - 15:10 | Güncelleme: AA
Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve geçmiş yıllarda yöre halkınca soğuk hava deposu olarak kullanılan ve buzlarından faydalanılan Buzluk Mağarası, sıcak yaz günlerinde doğal ortamda serinlemek ve dinlenmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan ve geçmiş yıllarda yöre halkı tarafından soğuk hava deposu olarak kullanılan ve buzlarından faydalanılan Buzluk Mağarası, sıcak yaz günlerinde doğal ortamda serinlemek ve dinlenmek isteyen ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.
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AA'nın haberine göre kent merkezine 11 kilometre mesafede yer alan ve 200 metre derinliğindeki mağara jeomorfolojik yapısı nedeniyle yazın soğuk hava, kışın ise sıcak hava üretiyor.
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Soğuk hava etkisinin girişten itibaren hissedildiği mağarada, bazı ziyaretçiler hemen girişte serinlemeyi tercih ederken kimi de hava sıcaklığının daha derin kısımlarda eksi 10 dereceye kadar düştüğü mağarada sıcak yaz aylarında doğal klima etkisinde serinlemenin keyfini çıkarıyor.
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Yurtiçinden ve yurtdışından kente gelen ziyaretçilerin yaz aylarında uğrak mekanı olan Buzluk Mağarası Keban Baraj Gölü'ne nazır manzarasıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Uşaktan ailesiyle Buzluk Mağarası'nı görmeye gelen Uşak Üniversitesi Coğrafya Bölümü doktor öğretim üyesi İsmail Ege, yaptığı açıklamada, mağaranın dünyada benzer özellikteki ender oluşumlardan biri olduğunu belirtti.
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Mağarada, soğuk hava etkisinin jeomorfolojik yapısı nedeniyle oluşan klimatolojik şartlar ve hava sirkülasyonundan dolayı yaz aylarında soğuk hava, kış aylarında ise sıcak hava ürettiğini ifade eden Ege, mağaranın bu yönüyle kavurucu sıcaklarda vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
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Sıcak havalardan bunalan herkesi rahatlamak için Buzluk Mağarası'na davet eden Ege, "Uşak'tan Doğu Anadolu'yu gezmek için çıktık yola. Doğu Anadolu'nun güzide şehirlerinden biri olan Elazığ'da tarihi ve turistik yerleri gördükten sonra eski dönemlerde doğal dipfriz olarak yöre halkının çökeleklerini, peynirlerini ve yağlarını depoladıkları buzluk mağarası görüp tanımak istedik" dedi.
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"BURAYA DERİN DONDURUCU DİYORUM"
Hollanda'da yaşayan Şakır Avcı, Yozgatlı olduğunu, ailesiyle geldiği Türkiye'de Anadolu turuna çıktıklarını dile getirdi.
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Duraklarından birinin de Elazığ olduğunu ve daha önceden adını duydukları mağarayı merak edip ziyarete geldiklerini aktaran Avcı, "Çocuklarla birlikte mağaranın alt bölümlerine kadar indik. Buraya 'derin dondurucu' diyorum, Buzluk Mağarası gerçekten gelip görmeye değer." sözlerine yer verdi.
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