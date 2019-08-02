Burak Çelik: Yeni sezonda bomba gibi bir karakterle ekran karşısında olacağım - Magazin haberleri

Yakışıklı oyuncu Burak Çelik, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde kısa dönem askere giderek, vatani görevini yerine getiren Burak Çelik, bir restorana giriş yaparken görüntülendi.

Genç oyuncu, yeni sezonda sürpriz bir karakterle ekranlarda olacağını ifade etti. Çelik, "Yeni sezonda bomba gibi bir karakterle ekran karşısında olacağım. Sıkı bir antrenman programı yaptım kendime ve iyi bir iş çıkarmak için elimden geleni yapıyorum" diyerek proje hakkında detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Ünlü oyuncu, role hazırlık sürecinde yoğun bir antrenman programı uyguladığını ifade etti. Uzun süre menajeriyle toplantı yapan Çelik, toplantı sonrası aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.