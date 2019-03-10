Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk etti. Maça ise 1 gol 1 asist üreten Burak Yılmaz damga vurdu!

Devre arasında Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli golcü, 14. dakikada Adem Ljajic'in attığı golün asistini yaptı.

Kral 33. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Ljajic'in pasında topla buluşan ve faulle durdurulan Burak Yılmaz, frikikte topun başına geçti ve şık bir ayak içi vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 7 maça çıkan Burak Yılmaz, siyah-beyazlıların iç sahada attığı sekiz golün altısına ise doğrudan katkı sağladı. Bu maçlarda rakip fileleri beş kez havalandıran Kral, bir de asist yaptı.

Bursaspor ağlarına 2 gol bırakan Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde de 2 gol atmıştı.