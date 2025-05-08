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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa - Kasımpaşa Haberleri

        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, yaptığı açıklamalarda lacivert-beyazlı ekibin Avrupa kupalarında oynamayı hak eden bir kulüp olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:36
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        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
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        Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, futbolun savaşları bile bitiren güçlü bir spor branşı olduğunu belirterek, Türkiye'de bu oyuna ölüm kalım şeklinde bakılmaması gerektiğini söyledi.

        Lacivert-beyazlı futbol takımında 2025 Ocak'ta göreve başlayan 39 yaşındaki çalıştırıcı, Türk futbolu, Süper Lig'deki mücadele ve şampiyonluk yarışı ile Kasımpaşa'daki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Futbolculuk kariyerinde Türkiye'nin yanı sıra Fransa'da, Hollanda'da ve Çin'de de forma giyen Burak Yılmaz, "Türk futbolunda en büyük sıkıntının ne olduğunu düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

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        "Futbol bir spor. Her sezon bir takım şampiyon olacak. Bunu kabullenmemiz lazım. Yurt dışında da oynadım. Bu, bir kültür. Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak maç için insanlar stadyuma saat 14.00'te gidiyor. Orada bir etkinlik oluyor. Maçtan sonra skor ne olursan olsun etkinliğe devam ediliyor. İnsanlar bunu bir kültür ve eğlence haline getirmiş. Bizde ise tam tersi. Futbola yaşam ya da ölüm gibi bakıyoruz. Bunu istemiyorum. Futbol savaşları bitiren harika bir spor. Böyle bakarsak inşallah daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum."

        "İKİ TAKIM ZİRVEDE KALMASI, LİGİN OYUN OLARAK GELİŞMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

        Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının son 2 sezonda iki takım arasında geçmesinin oyun anlamında gelişim sağlanamadığının göstergesi olduğunu savundu.

        Süper Lig'de çok değerli futbolcular ile teknik direktörlerin bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Çok net olarak 2 takım koptu. Gelen futbolcular ve teknik direktörlerle Süper Lig'in değerinin daha çok arttığını görüyoruz. İnşallah daha çok izlenen ve Avrupa'da ismimizi duyuran bir lig olarak bunun artışı da devam eder. Daha az kavga, hakem eleştirisi ve savaş ortamı olursa, futbolun da bir spor olduğunu hatırlarsak lig daha keyifli hale gelecektir. Süper Lig'de gönül ister ki 2 değil 5 takım yarışsın, daha fazla rekabet olsun. Türkiye Kupası'nda Anadolu'dan daha fazla takım final oynayabilsin. Ben bunun olmasını temenni ediyorum. İki takımın zirvede kalması ne yazık ki Süper Lig'in oyun anlamında gelişmediğini gösteriyor. İnşallah diğer sezonlarda 3-5 takımın zirveye oynamasıyla gelişeceğimizi düşünüyorum."

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        "BU SEZONA DAMGA VURAN OYUNCU OSIMHEN"

        Burak Yılmaz, Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in sergilediği performansla Trendyol Süper Lig'de bu sezona damga vurduğunu kaydetti.

        Sarı-kırmızılı formayla 24'ü Süper Lig'de olmak üzere toplam 33 gol kaydeden Osimhen için övgü dolu ifadeler kullanan Yılmaz, "Çok harika ve değerli bir futbolcu. Galatasaray'a kim kazandırdıysa tebrik etmek lazım. Kiralık da olsa böyle bir oyuncunun Galatasaray'da oynaması Türk futbolu açısından da çok değerli. Bu sezon Süper Lig'e damga vuran oyuncu Osimhen." diye konuştu.

        "HERKESLE HER YERDE OYNAYACABİLECEK DÜZEYE GELDİK"

        Kasımpaşa'da oyun olarak istediklerini sahaya yansıtabildiklerini belirten Burak Yılmaz, Süper Lig'deki tüm takımlarla başa baş mücadele edebilecek düzeye geldiklerini söyledi.

        Lacivert-beyazlı ekipte göreve başladıklarında zorluklar yaşadıklarını ancak toparlanarak iyi bir duruma geldiklerini ifade eden 39 yaşındaki teknik adam, "Oyun ve skor olarak istediğimizi yavaş yavaş sahaya yansıtıyoruz. İyi futbol oynuyoruz. İyi oyunun yanına 3 puanı ekleyemediğimiz zamanlar oldu ancak son haftalarda tekrar ivmemizi yakaladık. Herkesle her yerde oynayabilecek düzeye geldik. Oyuncularımızın performansından ve davranışından mutluyuz. Tabii ki hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çok ciddi ve arzulu çalışmaya devam ediyoruz. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah Kasımpaşa'yı daha iyi yerlere getirmek için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        "KASIMPAŞA'NIN HEDEFİNİN MUTLAKA AVRUPA OLMASI LAZIM"

        Burak Yılmaz, Kasımpaşa'nın birçok açıdan Avrupa kupalarında oynamayı hak eden bir kulüp olduğunu söyledi.

        Lacivert-beyazlı ekipte güzel bir uyum yakaladıklarını aktaran Burak Yılmaz, "Kasımpaşa, mutlaka Avrupa'yı hak eden bir kulüp. Çalışanlarıyla, yönetim tarzıyla, kurumsal yapısıyla ve insanların değeriyle mutlaka Avrupa'yı hak eden bir kulüp. Sezon sonunda ne olacağını bilmiyorum. Benim tek istediğim Kasımpaşa'nın başarısı. Benimle ya da bensiz hak ettiği yerlere gelmesi. Sezon sonunda otururuz, konuşuruz. Devam etmememiz uygunsa sarılarak helalleşip ayrılırız. Güzel bir ortam yakaladık. Çok güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Bu sezon Avrupa için konuşmak biraz hayalcilik olur. Hiç kimseye hayal satmak istemem ama Kasımpaşa'nın önümüzdeki sene benimle ya da bensiz hedefinin mutlaka Avrupa olması lazım." ifadelerini kullandı.

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