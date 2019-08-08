Yılları saymıyorum artık.

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ile kaç yıldır arkadaş ve dostuz bilmiyorum.

İkisi de çok sevdiğim dostlarım ve arkadaşlarım.

En son 10 gün önce Alaçatı’da birkaç gün bir araya geldik; kısa bir tatil bile yaptık.

İlişkilerine bir şans daha verdiklerini gözlerimle gördüm.

Ama olmadığını artık önceki gün resmileştirmiş oldum Burcu Esmersoy ile konuşarak.

Berk Suyabatmaz ile Burcu Esmersoy boşanma protokolünü geçen hafta imzaladı.

Bunun üzerine Berk Suyabatmaz önceki gün Miami’ye gitti.

Burcu Esmersoy da mini bir tatil yapacak.

2 Eylül’de de anlaşmalı olarak boşanacaklar.

Birbirlerinden de hiçbir şey talep etmemişler.

İkisi de kendi yollarına gidecek.

Peki ne oldu da boşanıyorlar?