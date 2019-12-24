Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEmlak

Burj Khalifa'nın gözlem terası satılıyor

Emaar Properties'in dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da yer alan seyir terasını satmaya hazırlandığı bildirildi. Senede 190 milyon dolar gelir elde eden teras bölgesinin 1 milyar dolara alıcı bulması bekleniyor

Burj Khalifa
HABERTURK.COM

Türkiye'de de çeşitli yatırımları bulunan Emaar Properties, Dubai'de bulunan dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'da dev bir satış yapmaya hazırlanıyor. 

Reuters'ın bildirdiğine göre firma 828 metre yükseliğindeki Burj Khalifa'nın tepesinde yer alan gözlem terasını 1 milyar dolarlık bir bedelle satmaya hazırlanıyor.

EN AZ 40 DOLAR VERİLİYOR

'At the Top' ismi verilen gözlem terası senede 15-16 milyon turist ağırlayan Dubai'nin en önemli turizm noktalarından birisi olarak gösteriliyor. Binanın 124 ve 125. katlarında yer alan 'At the Top'a en az 40 dolar verilerek çıkılabiliyor. Örneğin güneşin batışını buradan seyretmek istiyorsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. 

Gözle terasının senede 190 milyon dolar ciro elde ettiği tahmin ediliyor. Potansiyel alıcılarla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmış değil. 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy en fazla konut stoğuyla, Beylikdüzü de en hızlı konut pazarlamasıyla ilk sırada
EMLAKİstanbul'da en fazla konut stoğu Kadıköy'de
İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0.07 arttı
EMLAKİnşaat maliyeti ekimde arttı
e Devlet TOKİ başvuru sayfası! 2020 e-Devlet üzerinden TOKİ başvuruları nasıl yapılır?
EMLAKe-Devlet TOKİ başvuru sayfası!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 65 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini başlattı
EMLAKBakan Kurum: Süreci başlattık
Kadınlar renk uyumu ve şıklığa, erkekler teknoloji ve kumandaya bakıyor!
EMLAK"Yüzde 2'lik maliyetle değer artıyor"
Bakan Kurum: 3 günde 100 bin sosyal konuta başvuru sayısı 130 bin oldu
EMLAK'Kanal İstanbul'un ÇED raporu haftaya çıkacak'
22 yıldır bitirilemeyen proje için protokol imzalandı
EMLAK22 yılın ardından tamamlanacak
TOKİ sosyal konut projesi: E-DEVLET BAŞVURU ekranı! TOKİ sosyal konut projesi başvurusu nasıl yapılı
EMLAKTOKİ sosyal konut projesi başvuru
2019 yılı markalı konut projeleri aidat raporu yayınlandı
EMLAKİstanbul, Ankara'nın neredeyse 4 katı
İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi kasım ayı sonuçları açıklandı
EMLAKGüven ve beklentilerde iyileşme sektörü umutlandırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X