Bursa'da yaşayan Baykal K. (47) ve eşi F.K., 2022 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle, boşanma talebiyle Aile Mahkemesi’nde dava açtı. Çiftin boşanma davaları devam ederken Baykal K., eşi ve kayınvalidesi S.Ö.'nün kendisine hakaret edip, tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

EŞİNİN AVUKATIYLA KARŞILAŞTI DHA'daki habere göre soruşturma sonrası F.K. ile annesi hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına katılmak üzere adliyeye gelen Baykal K., mahkeme salonu önünde eşinin boşanma davasındaki avukatı Ö.E. ile karşılaştı.

HAKARET EDİP AVUKATI DÖVDÜ “Sen bu davada görevli değilsin. Burada ne işin var” diyen Baykal K., hakaret edip, avukatı dövdü. Kavga adliyede görevli polisler tarafından sonlandırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası gözaltına alınan Baykal K. tutuklandı. REKLAM

"BOĞAZIMI SIKINCA KARŞILIK VERDİM" Savcılık soruşturması sonrası hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Baykal K., ilk duruşmada verdiği ifadede, “Avukat Ö.E. şikayetçi olduğum davada müdahil değildi. Duruşma saatini beklerken, mahkeme salonu önünde kendisini görünce, 'Sen, boşanma davasında varsın. Bu davada yoksun. Burada ne işin var' diyerek, önümden çekilmesi için omzunu tuttuğumda, boğazımı sıktı. Ben de karşılık verdim. Yaşanan bu olaydan 6 gün sonra da hakaret davasında eşimin avukatı olarak görev aldı” dedi.

"GERÇEĞİ SÖYLEMEYEN SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM" Duruşmada söz alan avukat Ö.E. ise “Sanığın boşanma davası açtığı eşi F.K.'yi savunmam için, Baro tarafından 2022 yılında atandım. Bu dava sürecinde Baykal K. bana yönelik omuz atma, dalga geçer gibi bakışlar atıyordu. Tehdit içerikli mesajlar da gönderdi. Bu mesajlar sonrası 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp, mahkum oldu. F.K. devam eden hakaret davası duruşması öncesi benim duruşmaya gelmemi istedi. Ben de gittiğimde küfürler eden Baykal K.'nin saldırısına uğradım. Gerçeği söylemeyen sanıktan şikayetçiyim” diye konuştu.