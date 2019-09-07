Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA),tekstil ihracatında katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim süreçlerine kazandırılması, yeni girişimci ve tasarımcıların teşvik edilmesi amacıyla kolları sıvadı.

Bu kapsamda, üç kuruluşun işbirliğinde Techxtile Start-Up Challenge adı verilen bir etkinlik düzenleneceği açıklandı. Bursa’yı dünya tekstil ve hazır giyim endüstrisinin Silikon Vadisi yapmayı hedefleyen etkinlik, 22-23 Ekim tarihlerinde Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Başvuruların 11 Eylül tarihine kadar devam edeceği etkinlikte, dereceye giren projeleri uluslararası ticarete kazandıracak ödüller dağıtılacak.

Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmaya tekstilde bilişim, yenilikçi malzemeler, teknik tekstiller, sektöre özel uygulamalar, yeni üretim süreçleri, çevreci ve sürdürülebilir alanlar konularında projelerin kabul edileceğini, 23 Ekim tarihinde yarışacak yerli-yabancı 18 proje arasında 6 finalistin ödül almaya hak kazanacağını söyledi.

Engin, "Dereceye giren proje sahipleri Milano’da 10 gün sürecek kuluçka ve hızlandırıcı programına katılım, bir yıl süreyle profesyonel mentorluk desteği, Ulukoza programı ile 200 bin TL değerinde TÜBİTAK hibesine başvurma desteği, patent başvurusu ve yüzde 100 firma kuruluş desteği, şirket kurma masraflarının karşılanması, bir yıllık muhasebe desteği, Bursa Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi imkanlarından faydalanmak gibi ödülleri almaya hak kazanacak" dedi.

'KATMA DEĞERLİ ÜRÜNE ODAKLANMALIYIZ'

Tekstil sektörünün ülkemizin geleneksel sanayi kollarının başında yer aldığını ve ihracatta başarı öyküsünün temel taşlarından birisi olduğunu ifade eden UTİB Başkanı, "Tasarlayan, üreten, geliştiren bir konuma geldik. Fakat bizim hedeflerimiz ve yeteneklerimiz mevcut durumun çok üzerinde. Standartlara uyan değil standartları belirleyen, dünya tekstil sektörüne yön veren konuma ulaşmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Artık sadece en iyisini üretmenin yetmediğini belirten Pınar Taşdelen Engin, "Rekabetçiliğinizi artırmanız için en verimli, en çevreci, en katma değerli üretime de odaklanmanız gerekiyor. Bizden bir önceki neslin tecrübesini de gelecekle birleştirmemiz lazım. Bunun için Ar-Ge yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ar-Ge yatırımlarının meyvesini topladıklarını söyleyen UTİB Başkanı, "Türkiye geneli ihracat kilogram birim fiyatı 1.3 doların altında olmasına rağmen tekstil sektörü 4 dolar seviyesinde. UTİB’de ise 8 doların üzerinde. Alt gruplarda bu rakam daha da yukarılara çıkabiliyor. Örnek olarak ev tekstillerinde birliğimizin kilogram başına ihracat değeri 10 dolar. Giyimlik kumaş da ise 12.5 dolar seviyelerinde" dedi.



'BURSA TEKSTİLDE DÜNYANIN "HUB"I OLABİLİR'

Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyonda müthiş bir öğrenme döneminden geçtiğinin altını çizen Ventures & Mentors League CEO’su Ufuk Batum da “Türkiye, iş modellerini gözden geçirip iyileştirmeye çalışıyor. Biz de buna paralel bir işleyiş içindeyiz, Ar-Ge Proje Pazarı yeniden şekilleniyor. Nasıl Silikon Vadisi dünyanın hub’ı olduysa, Bursa da tekstil ve konfeksiyonda dünyaya hizmet veren, inovasyon ve girişimcilikte yerli yabancı start up’ların merkezi olabilir” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de, Türkiye’de 2010 yılında 26 kalkınma ajansı kurulduğunu belirterek, "BEBKA olarak Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyoruz. Kullandığımız her kuruş bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda belirleniyor. Girişimcilik için özel mali destek programı tasarladık. Projeyi de 340 bin TL civarında bütçe ile destekleyeceğiz" diye konuştu.