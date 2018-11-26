Yeşil-beyazlılar, bu sezon Akhisar Belediyespor deplasmanında aldığı galibiyetle bir ilk yaşadı. Timsah, bu galibiyetle bu sezon ilk kez bir deplasman maçında sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sezon 6 deplasman maçında 4 beraberlik 2 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar Akhisar maçında şeytanın bacağını kırdı. Yeşil-beyazlılar, geçen sezonla birlikte 12 maçtır deplasmanda 3 puana hasretti.

17 MAÇ ARADAN SONRA 4 GOL ATTI

Öte yandan Bursaspor 17 maç ardından bir maçta 4 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon Samet Aybaba yönetiminde oynadığı futbolla takdir toplayan timsah, en son geçen sezonun 30. haftasında Karabük deplasmanında 4 gol atmıştı.

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