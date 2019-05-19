Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Bursaspor, Göztepe'yi konuk edecek. Ligde 34 puanlı İzmir temsilcisinin 33 puanla bir basamak altında bulunan yeşil-beyazlılar, son haftaya girilirken bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattından bir basamak üste çıkmak istiyor. Bursa temsilcisi, Göztepe karşılaşmasını kaybetmesi halinde küme düşecek. Yeşil-beyazlılar kalan iki maçını kazanırsa kesinlikle ligde kalacak.

BURSASPOR - GÖZTEPE

SAAT: 16:00

HAKEM: Mete Kalkavan

STAT: Bursa BŞB

YAYIN: beIN SPORTS 2

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Lima, Umut Nayir

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome

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Geçen hafta Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artıran Bursaspor, Göztepe ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Göztepe'nin bir sıra altında bulunan yeşil-beyazlılar, son haftaya girilirken bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattından bir basamak üste çıkmak istiyor.

Bursa temsilcisi, Göztepe karşılaşmasını kaybetmesi halinde küme düşecek. Yeşil-beyazlılar kalan iki maçını kazanırsa kesinlikle ligde kalacak.

Bursaspor kalan iki maçından 3 ya da 4 puanla ayrılması durumunda Göztepe ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre durumu belli olacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bursaspor, Göztepe'ye karşı tek galibiyetini Mart 2003'te 1-0'lık skorla elde etti. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Göztepe'yle oynadığı son yedi maçta iki kez yenildi, dört mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bursaspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçında beş gol yiyen Göztepe, daha önceki üç karşılaşmada kalesinde yedi gol görmüştü.

Göztepe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Bursaspor (2B 1M),bu süreçten önce beş maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Göztepe, Bursaspor deplasmanında çıktığı son dokuz Süper Lig maçının sekizinde gol sevinci yaşayamadı (1G 2B 6M)