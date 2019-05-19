Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor - Göztepe | CANLI YAYIN

Bursaspor - Göztepe maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Bursaspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Göztepe kazanırsa, Bursaspor küme düşecek. Bursaspor'un kazanması durumunda ise yeşil-beyazlılar Göztepe'nin 2 puan üzerine geçecek

Bursaspor Göztepe

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Bursaspor, Göztepe'yi konuk edecek. Ligde 34 puanlı İzmir temsilcisinin 33 puanla bir basamak altında bulunan yeşil-beyazlılar, son haftaya girilirken bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattından bir basamak üste çıkmak istiyor. Bursa temsilcisi, Göztepe karşılaşmasını kaybetmesi halinde küme düşecek. Yeşil-beyazlılar kalan iki maçını kazanırsa kesinlikle ligde kalacak.

BURSASPOR - GÖZTEPE

SAAT: 16:00
HAKEM: Mete Kalkavan
STAT: Bursa BŞB
YAYIN: beIN SPORTS 2

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Shehu, Badji, Aytaç, Saivet, Onur, Lima, Umut Nayir

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Castro, Serdar, Halil, Deniz, Jerome

SPOR TOTO SÜPER LİG'İN PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ...

Geçen hafta Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde kalma umutlarını artıran Bursaspor, Göztepe ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Göztepe'nin bir sıra altında bulunan yeşil-beyazlılar, son haftaya girilirken bu maçtan galibiyetle ayrılıp düşme hattından bir basamak üste çıkmak istiyor.

Bursa temsilcisi, Göztepe karşılaşmasını kaybetmesi halinde küme düşecek. Yeşil-beyazlılar kalan iki maçını kazanırsa kesinlikle ligde kalacak.

Bursaspor kalan iki maçından 3 ya da 4 puanla ayrılması durumunda Göztepe ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un alacağı sonuçlara göre durumu belli olacak.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Bursaspor, Göztepe'ye karşı tek galibiyetini Mart 2003'te 1-0'lık skorla elde etti. Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de Göztepe'yle oynadığı son yedi maçta iki kez yenildi, dört mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bursaspor ile oynadığı son dokuz Süper Lig maçında beş gol yiyen Göztepe, daha önceki üç karşılaşmada kalesinde yedi gol görmüştü.

Göztepe'yi konuk ettiği son dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Bursaspor (2B 1M),bu süreçten önce beş maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Göztepe, Bursaspor deplasmanında çıktığı son dokuz Süper Lig maçının sekizinde gol sevinci yaşayamadı (1G 2B 6M)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray - Başakşehir maçının muhtemel 11'leri
FUTBOLŞampiyonluk maçının 11'leri
Fatih Terim'den Başakşehir maçı öncesi motivasyon konuşması!
FUTBOLDev maç öncesi motivasyon konuşması!
Galatasaray'dan flaş Ali Palabıyık paylaşımı
FUTBOLG.Saray'dan flaş Palabıyık paylaşımı
Fenerbahçe'de Damien Comolli, Fransa'ya onlar için gitti!
FUTBOLComolli, Fransa'ya onlar için gitti!
Fenerbahçe Kulübünden Ata'ya Saygı Yürüyüşü
FUTBOLFener'den Ata'ya Saygı Yürüyüşü
Vincent Kompany Anderlecht'e döndü
FUTBOLKompany Anderlecht'e döndü
Abdülkadir Parmak, Ramazan davulcusu oldu
FUTBOLTrabzonlu yıldız Ramazan davulu çaldı
Galatasaray, 19 Mayıs'ta oynadığı maçları kazanıyor!
FUTBOL19 Mayıs istatistiği dikkat çekiyor!
Fatih Terim ile Abdullah Avcı 5. kez şampiyonluk için karşı karşıya!
FUTBOLBu kez şampiyonluk için!
Spor Toto 1. Lig'de gözler play-off'ta
FUTBOL1. Lig'de gözler play-off'ta

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X