Bursaspor kritik virajda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursaspor kritik virajda

AA

Spor Toto Süper Lig'de adeta "kabus" gibi bir ikinci yarı geçiren Bursaspor, 32. haftada konuk olduğu Antalyaspor'u 1-0 yenerek, 7 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi ve küme düşme hattında kritik galibiyete imza attı

Bursaspor

İkinci yarıdaki 14 maçının sadece 1'ini kazanmış olarak Antalyaspor deplasmanına giden Bursaspor, elde ettiği galibiyetle tünelin ucunda ışık gördü.

Puanını 33'e yükselten Bursa temsilcisi 16. sıraya çıkarken, son 2 haftaya girilirken umutlarını da arttırdı.

MESUT BAKKAL'IN İLK GALİBİYETİ

Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Mesut Bakkal, ligde ilk galibiyetine ulaştı.

Bakkal yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Antalyaspor maçı öncesinde çıktığı 4 müsabakada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alıp, sadece 2 puan toplayabilmişti.

Takımının başında sezonu Göztepe ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlayacak Bakkal, kümede kalma hedefinde yoğun mesai harcayacak.

GÖZTEPE MAÇI KRİTİK

Ligde 33 puanla 16. sırada yer alan Bursaspor, 19 Mayıs Pazar günü 34 puanla bir basamak üstünde bulunan Göztepe ile kritik bir maç oynayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda kader maçına çıkacak yeşil-beyazlılar, kazanarak son haftaya düşme hattının üzerinde girmeye çalışacak. Bursaspor, rakibine mağlup olması durumunda ise bitime bir hafta kala ligden düşmeyi garantileyecek.

Maçın beraberlikle tamamlanması durumunda ise Göztepe ile Bursaspor arasındaki puan farkı korunacak ancak sıralama Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un alacağı sonuca göre şekillenecek.

GÖZTEPE SON HAFTALARDA FORMDA

Küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Göztepe, son üç maçında başarılı bir performans ortaya koydu.

İzmir temsilcisi, son 3 maçına şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'i (2-0) ve Antalyaspor'u (4-1) yenip, Demir Grup Sivasspor ile de (3-3) berabere kaldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eden Hazard bombayı patlatıyor! Avrupa'dan son transfer dedikoduları (Son dakika transfer haberleri)
FUTBOLReal Madrid ilk bombayı patlattı!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe'den İngiltere seferi!
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? | Beşiktaş haberleri
FUTBOLBeşiktaş'ta hoca arayışı başlıyor!
Ahmet Kavalcı, Beşiktaş'a Ljajic müjdesini verdi
FUTBOLBeşiktaş'a Ljajic müjdesi
Fatih Altaylı: "Hakemler de hata yapar diyenler, şimdi niye tepki gösteriyor?"
FUTBOL"Hakemler de hata yapar' diyorlardı, şimdi ne oldu?"
Rize'den TFF'ye tekrar başvurusu!
FUTBOLRize'den TFF'ye tekrar başvurusu!
Manchester City için şoke eden iddia! Şampiyonlar Ligi...
FUTBOLCity'ye kara haber!
İşte Fener OL WinWin kampanyasında toplanan son rakam!
FUTBOLYayında toplanan para açıklandı
De Rossi, Roma'dan ayrılıyor
FUTBOLDe Rossi, Roma'dan ayrılıyor
Kana Biyik’in taraftara cevabı
FUTBOLKana Biyik’in taraftara cevabı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X