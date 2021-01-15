TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, devre arası kamp çalışmalarını Antalya’da sürdürürken bir yandan da transfer gündeminde olan oyuncularını elde tutmaya çalışıyor.

Sezona transfer tahtasını açamadan başlayan, devre arasında da bu durumunda her hangi bir değişiklik yapmayı düşünmeyen yeşil beyazlı kulüp, sezona damgasını vuran genç yıldız adaylarını elden çıkarmak istemiyor.

Süper Lig’e yükselme hedefiyle yola devam eden Bursaspor’da, gündemde olan başta Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış ve Batuhan Kör isimleriyle birlikte hiçbir oyuncusunu kaybetmeyi düşünmüyor.