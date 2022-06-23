Bölge için anlatılan mitolojik öykü ise şöyle:

"Athena bir gün göldeki sazlardan kendisine flüt yapar. Bir yandan flütü çalan Athena, bir yandan da gölde yüzüne bakar. Yanaklarının şiştiğini gören Athena kendinden tiksinip, flütü göle fırlatır. O sırada gölün yanından geçen Marsyas bu flütü bulur ve çalmaya başlar. Zamanla bölgenin en popüler flütçüsü olur.