Japon otomobil üreticisi Toyota, C-HR ve Corolla gibi modellerinde yer verdiği Toyota Yeni Global Mimarisi (TNGA) platformunu, daha küçük modellerine taşıyacağını bildirdi.

İlk olarak GA-C versiyonu ile Prius, C-HR ve Corolla gibi orta ölçekli modeller, GA-K ile de Camry ve RAV4 gibi daha büyük modellerde görülen TNGA platformunun, alınan karar sonrası GA-B ismiyle b-segment araçlara uyarlanacağı kaydedildi.

Gelişmeler, markanın b-segment otomobilin Yaris'in, TNGA platformunda üretileceğini gösteriyor.

SÜRÜŞ HİSSİ BÜYÜK MODELLER İLE AYNI OLACAK

Markadan yapılan açıklamada, GA-C ve GA-K platformları gibi yeni GA-B platformunun da, doğal sürüş hissi sunacak şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, yeni birleştirme teknolojilerinin kullanıldığı ve böylece gövde sertliğinin artırılarak aracın ağırlığının azaltıldığı bildirildi.

Ağırlık merkezi aşağı çekilen platforma sahip yeni b-segment Toyota'larda, sürücü koltuğunun oturma pozisyonun da daha alçakta ve aracın merkezine daha yakın konumlandırılacağı açıklandı.

Öte yandan, yeni platformun kabin alanında genişleme yarattığı da aktarılıyor. Modüler olduğu açıklanan GA-B platformunun, farklı boyutlarda ve gövde tiplerinde araçlar yapılabilmesine imkan tanıdığı da verilen bilgiler arasında.