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        Haberler Objektife Takılanlar Çağla Boz ile Mehmet Dinçerler'den aşk sorularına sporlu yanıt - Magazin haberleri

        Çağla Boz ile Mehmet Dinçerler'den aşk sorularına sporlu yanıt

        Oyuncu Çağla Boz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. İkili, gazetecilerin aşk sorularına yanıt vermek yerine "Spor yapıyoruz" demekle yetindi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:35
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        Aşk sorularında sporlu yanıt
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Çağla Boz, iş insanı Mehmet Dinçerler ile Bebek'te objektiflere yansıdı.

        "SPOR YAPIYORUZ"

        Birlikte sohbet ederek keyifli bir şekilde yürüyen ikili, basın mensuplarının ilişki sorularıyla karşılaştı. Fakat Çağla Boz ile Mehmet Dinçerler, aşk sorularına yanıt vermek yerine "Spor yapıyoruz" demekle yetindi.

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        #Çağla Boz
        #Mehmet Dinçerler
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