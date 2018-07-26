Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımıyla birlikte Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, uyluk kasında yırtık tespit edildi.

Tedavisi için Freiburg’a döndüğü açıklanan milli futbolcunun yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Freiburg Sportif direktörü Klemens Hartenbach, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki, bu tür sakatlıklar hazırlık kamplarında olabiliyor, en kısa sürede Çağlar’ın aramıza dönmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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