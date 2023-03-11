California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü
ABONE OL

California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

ABD’nin California eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle 2 kişi öldü, binlerce kişi tahliye edildi

California'da aşırı yağış ve fırtına: 2 ölü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD’nin California eyaletinde dün başlayan yeni bir aşırı yağış ve fırtınalı hava dalgası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 10 bine yakın kişi de tahliye edildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, eyaletin orta ve kuzey kesimleri tekrar şiddetli yağmur ve fırtınanın etkisi altına girdi.

California Acil Durum Hizmetleri Ofisi Direktörü Nancy Ward, basın toplantısında, kötü hava şartları nedeniyle 2 kişinin öldüğünü, yaklaşık 10 bin eyalet sakinin de tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

AA'nın haberine göre; Ulusal Meteoroloji Servisi, 25 milyon kişinin “sel baskını uyarısı” altında olduğunu belirtirken, poweroutage.us sitesi de 25 binden fazla hane ve işyerinin elektriğinin kesildiğini kaydetti.

Son 3 ayda ard arda gelen ve “atmosferik nehir” adı verilen hava dalgası nedeniyle eyaletin yüksek kesimleri kar altında kalırken, sahil ve alçak kesimleri de aşırı yağmur ve sellere maruz kaldı.

Sierra Nevada bölgesinde kar kalınlığı 2,5 metreye yaklaşırken, sahil kasabası Santa Cruz’da sel nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale geldi.

Önceki gün “acil durum” ilan eden California Valisi Newsom’un şiddetli hava olaylarına karşı talep ettiği federal yardımlar da eyalette 34 bölgeyi kapsayacak şekilde Başkan Joe Biden tarafından onaylandı.

Diğer yandan, South Dakota’dan Connecticut eyaletine kadar olan bölgelerde de farklı bir hava dalgası sistemi, şiddetli yağış ve kar şeklinde etkisini gösteriyor.

Poweroutage.us sitesi, kar fırtınası nedeniyle Wisconsin’de yaklaşık 110 bin hane ve işyerinin elektriksiz olduğunu yazdı.

Meteroloji uzmanları, orta ve kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kış şartlarının ve California’daki atmosferik nehir hava olayının hafta sonu da hayatı olumsuz etkilemeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Aralıktan bu yana "atmosferik nehir olayı" denilen hava olaylarına maruz kalan California’da şiddetli yağmur ve yüksek kesimlerdeki kar fırtınasına bağlı nedenlerle daha en az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

California Valisi Gavin Newsom, geçen hafta eyaletin büyük bölümünde etkisini sürdüren kar fırtınasına karşı mücadeleyi desteklemek için olağanüstü hal ilan etmiş, federal hükümetten de yardım istemişti.

*Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Bosnalı Sırp lider Dodik'in ayrılıkçı açıklamalarına tepki
DÜNYA ABD'den Bosnalı Sırp liderin ayrılıkçı açıklamalarına ...
ABD Başkanı Biden ülke ekonomisinin "doğru yönde" gittiğini söyledi
DÜNYA "Ülke ekonomisi 'doğru yönde' gidiyor"
Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subay Biot'a 30 yıl hapis cezası
DÜNYA Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subaya hapis cezası
Burkina Faso'daki terör operasyonlarında 112 terörist öldürüldü
DÜNYA Burkina Faso'daki terör operasyonlarında 112 terörist ...
Hollanda tüm Kovid-19 tedbirlerini yürürlükten kaldırdı
DÜNYA Hollanda tüm Kovid-19 tedbirlerini yürürlükten ...
İsrail, İtalya'ya gaz akışını artırmak istiyor
DÜNYA İsrail, İtalya'ya gaz akışını artırmak istiyor
İsveç'te aşırı sağcı Paludan hakkında nefret ve kışkırtma suçundan soruşturma
DÜNYA İsveç'te aşırı sağcı Paludan'a soruşturma
İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaştı
DÜNYA İran ve Suudi Arabistan 7 yıl sonra anlaştı
Kral Charles, küçük kardeşi Prens Edward'a babasının unvanını verdi
DÜNYA Kral Charles, küçük kardeşine babasının unvanını ...
Müziğin gizemli figürü orkestra şefinin görevi tam olarak nedir?
DÜNYA Orkestra şefleri tam olarak ne yapar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.