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Cam Tavanlar için geri sayım!

Show TV ekranlarında yaz sezonuna yeni bir soluk getirecek, Ojo Pictures imzalı 'Cam Tavanlar'dan diziye dair heyecanı artıracak bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu. 9 Haziran Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlayacak olan ‘Cam Tavanlar’ın yeni tanıtımında dizinin birbirinden renkli karakterlerine dair ilk ipuçları veriliyor

Cam Tavanlar için geri sayım!

Show TV'nin Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar' için geri sayım sürerken diziden heyecan yaratan yeni tanıtım yayınlandı. Başrollerinde genç kuşağın gözde oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yer aldığı dizi, yaz sezonunda izleyenlerin içini ısıtacak romantik ve farklı bir hikaye sunmaya hazırlanıyor.

Dizinin birbirinden ilgi çekici karakterlerinin karşı cins hakkındaki düşüncelerinden kesitler sunulduğu tanıtımda, kadınlar ve erkekler arasında yaşanacak sert rekabetin de sinyalleri veriliyor.

Kerem Çatay ve Ömer Özgüner yapımcılığındaki ‘Cam Tavanlar’ın senaryosu Meriç Acemi’nin kaleminden çıkarak Fehmi Öztürk’ün rejisiyle buluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Bensu Soral ve Kubilay Aka’nın yanı sıra Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı ile Cevdet Arıcılar gibi başarılı isimler yer alıyor.


İşte Cam Tavanlar'ın 4. Tanıtımı;

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