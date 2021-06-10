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'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu

Show TV ekranlarının merakla beklenen Ojo Pictures imzalı yeni dizisi 'Cam Tavanlar', dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı. İsmini kadınların toplumsal hayattaki fırsat eşitsizliğinden alan dizi, ele aldığı konu ile övgü dolu yorumlar alırken, renkli ve farklı senaryosuyla izleyiciyi sıcacık bir dünyanın içine çekti. Leyla (Bensu Soral) ile Cem (Kubilay Aka) arasında tansiyonun bir dakika bile düşmediği bölümde ikili arasında yaşanacak rekabet heyecan yarattı

'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu
'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu
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HABERTURK.COM

Show TV'nin yaz sezonuna yeni bir soluk getiren Ojo Pictures imzalı dizisi 'Cam Tavanlar', ilk bölümüyle dün akşam izleyiciyle buluştu. Hikayesinin başlangıcını adından alan ve kadınların hayatın her alanında yaşadığı fırsat eşitsizliğine dikkat çeken dizide seyirci daha ilk sahneden Leyla'nın (Bensu Soral) güçlü duruşuna ve pes etmeyen yanına övgü dolu yorumlarda bulundu.

Leyla'nın, başarılı bir yönetici olan Cem'le (Kubilay Aka) yollarının kesişmesi ve ikisinin ortak bir geçmişe sahip olması ekran başındakilere sürprizlerle dolu bir aşk hikayesine de tanık olacaklarını gösterdi.

Büyük bir çabayla tek başına kurduğu restoran zincirinin CEO pozisyonuna getirilmesi beklenen ve erkeklerin dünyasında ayakta kalma savaşı veren Leyla'nın hayatı, Cem'in aynı pozisyona getirilmesiyle tamamen değişti. Dizinin finalinde Leyla'nın beklediği terfiyi alamaması ve Cem'in tüm uğraşına rağmen bu durumu değiştirememesi ikiliyi karşı karşıya getirdi.

Leyla'ya hak ettiğini verebilmek için elinden geleni yapan Cem, karşısında ona meydan okuyan bir Leyla buldu. İkili arasında yaşanacak rekabette aşkın nasıl rol oynayacağı şimdiden büyük merak uyandırdı.

Sosyal medyada uzun süre konuşulan dizi, #CamTavanlar etiketi ile Twitter Türkiye'de 4 saat 5 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Savaş başlıyor;

LEYLA VE CEM'İN ROMANTİK ANLARI

Üniversite yıllarında tanışan Leyla ile Cem'in geçmişte yaşadıkları unutulmaz gün, ekran başındakilere romantik dakikalar yaşattı. Önlerinde onları nasıl bir hayatın beklediğini bilmeden birlikte yedikleri yemeğin ardından gün doğumunu beraber izleyen ikilinin bu anları ekran başındakilerin aklında, "Birbirlerinden neden ayrıldılar?" sorusunu yarattı.

"Çünkü sen çıktın karşıma..."

LEYLA, CAM TAVANLARLA KARŞILAŞIYOR!

Leyla'nın çalıştığı restoran zincirinin yönetim kurulunun asıl amacının Cem'i tek CEO yapmak olması izleyicileri şoke etti. Bu durumu asla kabullenmeyen Cem, yönetim kurulundakilere istifa ettiğini söylerken çok sert bir duvara çarptı. Eğer istifa etmekte kararlıysa onun için kurulan ekipteki herkesi işten çıkarması gerektiğini duyan Cem, bu durum karşısında öfkeden deliye döndü. Kendini bir çıkmazın içinde bulan Cem'in hem şirkette ne yapacağı hem de Leyla ile arasındaki rekabette neler yaşayacağı ilgiyle beklenecek.

LEYLA, KENDİ RESTORANINI AÇIYOR!

Dizinin yayınlanan ilk bölümünün hemen ardından ikinci bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Leyla'nın yeni bir restoran açma girişiminin büyük heyecan yarattığı tanıtımda Cem ile aralarındaki çekişme hızla devam ediyor. Süreyya karakteri dikkatleri üzerine çekerken, Leyla ve Cem arasında yaşanan yakınlaşma ikilinin büyük savaşında aşkın da alevlenmeye başladığını gösteriyor.

Cam Tavanlar'ın 2. Bölüm Tanıtımı;

''Cam Tavanlar'', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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