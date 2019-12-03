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Çin'de bir hayvanat bahçesinde yaşayan 18 yaşındaki erkek şempanze zamanının yarım saatini çamaşır yıkayarak geçirdi.

Yuhui isimli şempanze, beyaz bir tişörtü sabun ve fırça yardımıyla temizledi. Sevimli şempanzenin görüntüleri Chongqing kentinde bulunan Lehe Ledu Tema Parkı'ndaki bakıcılar tarafından kaydedildi.

ÇAMAŞIR YIKAMAYI NASIL ÖĞRENDİ?

Peki, şempanze bunu nasıl öğrendi? Parkın sözcüsü Daily Mail'e yaptığı açıklamada Yuhui'nin, bakıcıları çamaşır yıkarken izlemeyi çok sevdiğini söyledi. Meraklı bir yapıya sahip olan ve eylemleri başarıyla taklit edebilen Yuhui, bu sayede çamaşır yıkamayı öğrendi.

DENEY YAPTILAR

Yuhui'nin bakıcısı, şempanzenin nasıl çamaşır yıkayabildiğini gözlemleyebilmek için havuzun yanına bir tişört, fırça ve bir kalıp sabun yerleştirdi. Yuhui ve 17 yaşındaki kız kardeşi kafesten çıktıktan hemen sonra Yuhui doğrudan tişörte yöneldi.

Kız kardeşi oyun alanına ilerlerken Yuhui ilk önce tişörtü suya batırdı, ardından da sabun ile çitiledi. Çamaşır iyice köpürdükten sonra sıkma işlemine geçti ve bu adımları birkaç kez tekrarladı.

Bu son görüntüler şempanzelerin ne kadar akıllı canlılar olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çin'de bu yılın başlarında 18 yaşındaki başka bir şempanze olan Mei Su, etrafını süpürge ile temizlemişti. Görüntülerin yayılmasından sonra Mei Su fenomen olmuştu.