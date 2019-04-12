Türk sporunun Sinyor Bartu'su

Türk sporu ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti.
Can Bartu, 30 Ocak 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Spora Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başlayan Can Bartu, sarı-lacivertlilerin genç takımında futbol takımında yeşil sahalara adımını attı.
Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin hem birinci takımında futbol hem de basketbol oynayan Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği çok günler oldu.
Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez basketbol milli takım formasını giydi.
Her ne kadar basketbol oynasa da futboldan kopamadı. Annesi futbola "serseri işi" dese bile...
6 YIL İTALYA'DA OYNADI
Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.
1961-1962 sezonunda Fiorentina (14 maç, 2 gol), 1962-1963 sezonunda Venezia (30 maç, 8 gol), 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina (10 maç), 1964-1967 yıllarında ise üç sezon Lazio'da (46 maç, 4 gol) oynayan Can Bartu, burada "Sinyor" lakabını aldı.
AVRUPA KUPALARINDA FİNAL OYNAYAN İLK TÜRK FUTBOLCU
Can Bartu, Fiorentina'da forma giydiği dönemde, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Türk oyuncu unvanını aldı.
Sinyor, Fiorentina'nın Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İspanya'nın Atletico Madrid ile 10 Mayıs 1962'de İskoçya'nın Glasgow kentinde oynadığı final maçında forma giydi ve Avrupa kupalarında final maçı oynayan ilk Türk futbolcu oldu.
330 MAÇ 162 GOL
İtalya'da 6 yıl oynadıktan sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Sinyor, 1970 yılında jübile yaptı. Can Bartu, sarı-lacivertli formayla 330 maçta 162 gol kaydetti.
MİLLİ TAKIM KALESİNE GEÇTİ
A Milli Futbol Takımı formasını 26 kez giyen Can Bartu, 6 gol kaydetti.
Bükreş'te 2 Kasım 1958'de yapılan Romanya maçında kaleci Turgay Şeren'in sakatlanıp oyundan çıkması üzerine 76. dakikada milli takım kalesine geçen Can Bartu, 85. dakikada Ahmet Berman'ın ters vuruşuyla bir gol yedi. Can Bartu, böylece milli takımda hem gol atan hem gol yiyen tek futbolcu oldu.
ÖLÜMSÜZLEŞEN JÜBİLE
Can Bartu, Metin Oktay'ın 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan jübilesinde, Oktay ile formaları değiştirdi. Can Bartu, jübile maçında kısa bir süre sarı-kırmızılı formayla oynarken, Metin Oktay da sarı-lacivertli formayı giydi.
TÜRK SPOR TARİHİNE GEÇTİ
Türk spor tarihine futbol ve basketbolda milli formayı giymiş tek sporcu olarak geçen Can Bartu, Mithatpaşa Stadı'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nda Galatasaray ile yaptıkları basketbol maçında 32 sayı kaydetti.
Can Bartu, futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yaptı.
TESİSLERE İSMİ VERİLDİ
Fenerbahçe Kulübünün, 25 Temmuz 2009 yılında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yönetim kurulunun önerisiyle yapılan oylama sonucunda Samandıra Kamp Merkezi'ne Can Bartu'nun ismi verildi.
HAYAT HİKAYESİ...
Bir gün minyatür kale maçında Galatasaraylı arkadaşlarıyla aynı takımda oynadı. Üstelik sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye tam 9 gol atmıştı! O maç tamamlanamasa bile Can Bartu yeteneğiyle dikkatlerin odağına girmeyi başarmıştı. Galatasaraylılar, soluğu "Baba" lakaplı Gündüz Kılıç'ın yanında alıp onun yeteneğinden bahsetti.
5 bin liraya Galatasaray'da oynayabileceği söylendi. Ancak Gündüz Kılıç, Can Bartu'yu tanıdığını ve futbol için basketboldan vazgeçmeyeceğini söyledi ve bu transfer gerçekleşmedi.
Fenerbahçe basketbol takımında kariyerine devam ederken Edirnespor-Fenerbahçe maçındaki futbolcu eksikliğinden dolayı basketbol takımından alındı.
O maçta üçü sayılmayan 4 gol attı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşımayı başardı. Can Bartu'yu ikna etmekte Gündüz Kılıç'tan daha istekli olan Fenerbahçeli yönetici Fikret Arıcan Bartu ailesine büyük baskı yaptı. Böylece Fenerbahçe ve Türk sporu, simge bir isim kazanıyordu...
Can Bartu, biraz maddi sebeplerle de olsa futbol sözleşmesini imzaladı. Ancak şart olarak basketbolu bırakmamayı koydu. Ancak ikisini bir arada götürmek kolay değildi. Nitekim basketbol antrenmanlarını aksattığı için kadro dışı kaldı.
Ancak Galatasaray derbisi geldiğinde yine onun kapısı çalındı. Basketbol finalinde oynaması istendiğinde aynı gün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı olmasından dolayı antrenman eksikliğini dile getirdi ve "Dokuz aydır basketbol topunu elime almadım" dedi.
Ancak efsaneyi dinleyen olmadı. O zamanki adıyla Mithaş Paşa Stadyumu'nda sabah futbol maçına çıkıp Beşiktaş ağlarını 2 kez sarsı. Akşamınaysa Galatasaray'ı 82-50 yendikleri karşılaşmada 32 sayı atarak simgeleşme yolunda yürümeye başlamıştı.
Ancak bu durum çok sürmedi ve Sportif Oyunlar Federasyonu, iki dalda birden başarı gösteren bu gençten bir dalı seçmesini istedi.
Can Bartu da "Basketbolu içten gelen bir arzu ile oynuyordum ama hayat bazen sevdiklerini mecburen bıraktırıyor. Mamafih futbolu da severek oynadığımı itiraf edebilirim” diyerek seçimini yaptı.
Ancak ona "Basketbolun şartları da futbol gibi olsa hangisini tercih ederdiniz?" sorusu yöneltildiğinde "Hiç şüphesiz basketbol. Çünkü bu sporu deli gibi seviyorum." cevabını verdi.
Futbolda da oldukça başarılı olan Can'ın ünü Türkiye'ye sığmadı. Fenerbahçe ile Macar şampiyonu Csapel'in İstanbul'da yaptığı maçın 97. saniyesinde yenilen gole 86. dakikada karışılık verdi ve maçı 1-1'e taşıdı. Rövanşta ise gülen 3-2'lik skorla sarı-lacivertlilerdi.
Rövanş mücadelesi sonrasında soyunma odasında Hidegkuti, Lantos ve Kocsis, Can Bartu'nun boynuna sarıldı. Bir dönem sonra Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmaya başlayacak olan Hidegkuti, Can'ı aklına o gün kazımıştı.
1961-62 sezonunda Metin Oktay'la birlikte aynı dönemde Serie A'ya transfer oldu. Metin Oktay, Palermo'da bir yıl kalabilirken Can Bartu önce Fiorentina sonra Venezia ve Lazio'da toplam 6 yıl top koşturdu.
Türkiye'de "Baron" olarak anılan Bartu'ya Çizme'de İtalyancada beyefendi anlamına gelen "Sinyor" deniliyordu. İtalya'da "bir Avrupa Kupası finalinde forma giyen ilk Türk futbolcu" unvanını ele geçirdi.
Can Bartu bir zamanlar “Futbolda bir şeyler değişecek, öğrenilecek ama ben göremeyeceğim” demişti. Arkasında saygı dolu büyük bir miras bıraktı...
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