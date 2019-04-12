Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Sinyor ve Baron lakaplı Can Bartu, gece yarısı aramızdan ayrıldı. Kariyeri boyunca unutulmaz zaferlere imza atan, milyonlarca ismin sevgilisi olan Can Bartu, aynı Metin Oktay gibi rakip takım taraftarlarının da hem sevgisini hem de saygısını kazanmıştı. Türk futbolunun bu iki isminin yolları, Metin Oktay'ın jübilesinde de kesişmişti. İkisi de kariyerinde ilk kez ezeli rakiplerinin formasını giymişti.
23 Ağustos 1969 tarihinde oynanan maç, şüphesiz ki ezeli rekabetin en unutulmaz anlarından biriydi. Metin Oktay futbola veda ederken Can Bartu ile forma değiştirdiler ve iki yıldız futbolcu da kısa süreliğine de olsa ezeli rakiplerinin formasını terletti.
Metin Oktay, ağustos ayında futbola veda ederken 1991 yılında ise aramızdan ayrıldı. Can Bartu da 12 Nisan Cuma gününün ilk saatlerinde 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdıran bu iki ismin görüntüleri ise nesilden nesile aktarılmak üzere miras kaldı.
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