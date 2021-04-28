"HİÇ SIKILMAYACAĞIM BİR YOLCULUĞA ÇIKMIŞIM GİBİ..."

Öykü Karayel, Bonomo ile ilişkisini, "Hem çok aynıyız hem de çok farklıyız. Aynı olduğumuz taraflarımız bana güven duygusu veriyor. Farklı olduğumuz taraflarımızsa beni çok heyecanlandırıyor. Sanki hiç sıkılmayacağım bir yolculuğa çıkmışım gibi..." sözleriyle anlatmıştı.