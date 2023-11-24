Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarıyla ilgili olarak, "İlgili iddia sahibini isimlendirdiği kişilerin, 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte, hukuk açısından sadece bunu söyleyebilirim. Daha ayrıntılı bir cümle kurman mümkün değil ama tekrar söylüyorum edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi.

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, partiden ihracı istenen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarıyla ilgili olarak, "İlgili iddia sahibini isimlendirdiği kişilerin, 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte, hukuk açısından sadece bunu söyleyebilirim. Daha ayrıntılı bir cümle kurman mümkün değil ama tekrar söylüyorum edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çanakkale Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısı için Çanakkale'ye geldi. Program kapsamında ilk olarak İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Akşener, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaretine ilişkin soruya yanıt veren Akşener, "Bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda genel başkanları Özgür Özel'in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Şunu söylemek isterim, bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm; çirkin bir tavır oluştuğuna dair. Asla böyle bir şey yok. Tekrar söylüyorum, Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Adı üstünde nezaket. Hepimiz açısından çok üzüldüğüm bir haber. Artık, Türkiye'de ipin ucu kaçtı. Misafir gelmiş, nezaket ziyaret yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki? Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok" diye konuştu.

'HİÇBİR ZAMAN NEZAKETİMİ BOZMADIM'

Partiden ihracı istenen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın iddialarını yönelik açıklamada da bulunan Akşener, "Çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim. Üyeleriniz ya da delegeleriniz bir liste yapar. O listeyi ya genel başkan olarak ben ya da bazı şehirlerimizde olduğu gibi üyelerimiz yapar. Dolayısıyla her şeye rağmen sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. Yani izahta bulunacak olan orasıdır. Hesaplaşılacak ya da helalleşecek yer de orasıdır. Dolayısıyla, buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım. Zaman zaman da çok çirkin, haksız suçlamalara maruz kalmama rağmen" diye konuştu.

'HANGİ NASIRLARA BASTIĞIMIZI BİLMİYORUM'

Bu dönem ilginç bir şey oluyor diyen Akşener, şöyle devam etti:

"O da şu, biz kurulumuzla (GİK) bir karar aldık. O kararda müstakil olarak seçime girme kararıydı. Türkiye'nin 81 ilinde aday gösterilmesi üzerine. O günden beri hem muhalif medya diye tanımlayacağımız alanlarda hem de yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Çok enteresan. Hangi nasırlara bastığımızı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu parti, bu ülkeyi yönetmek üzere kurulmuş ve pek çok mücadele ederek, çok çirkinliklerle, iftiralarla, pisliklerle, hatta tehditlerle karşı karşıya kalarak bu günlere gelmiş. Dün, ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur; çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Söyleyeceğim şey şu; ilgili iddia sahibini isimlendirdiği kişilerin, 'Bunlar iftiradır' diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısıyla mahkemeye ve bu ilgili arkadaşın da tedbirli olarak ihraç sebebiyle disipline verildiği bir süreçte, hukuk açısından sadece bunu söyleyebilirim. Daha ayrıntılı bir cümle kurman mümkün değil ama tekrar söylüyorum edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Çanakkale - Cemhan ŞEN

2023-11-24 17:16:59