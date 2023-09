Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Sayın Kılıçdaroğlu değişimin öncülüğünü yapıyor

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Taşdelen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

MERAL AKŞENER'İN AÇIKLAMALARI

Sayın Akşener'in her ilde İYİ Parti olarak aday çıkaracaklarını belirtmiş olması saygı duyacağımız bir konu. Bizim bu aşamada karara saygı duymaktan başka yapacağımız bir şey yok. Yerel seçime giderken her parti kendi çalışmasını yapacak, anketler yapacak, CHP-İYİ Parti ittifak ile girerlerse nereler kazanacak, bence bunlara bakılacaktır diye düşünüyorum. Ben samimi bir insanım, çok tırnak içinde siyasetçi, politikacı profilinde hareket tarzım yok. Yüreğimde, içimdeki neyse onu söylüyorum. 2 çocuk babasıyım, 1 kızım 1 oğlum var. Biz 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerini kaybettik. Önümüzde yerel seçimleri var. Bir Türk vatandaşı olarak demokrasiye inanan birisiyim. Tekrar seçimleri kaybetmek istemiyorum. Bu ülkeye umut vermek istiyoruz. Yüzde 48'e, demokrasiye, çoğulcu parlamenter sisteme oy vermiş olan yüzde 48'e layık olmak durumundayız. Akıl neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerektiğine inanıyorum. Vatandaşlar siyasetten doğruyu yapmasını bekliyor. Süreç uzun. Elbette her siyasi parti saygındır. Bir de seçmenin talebi var. Yerel seçimlerde dinamik çok farklı.

REKLAM

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Sayın Ekrem İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş'ın adı, İYİ Parti kaynaklarında Cumhurbaşkanı adayı olarak da geçmişti. Her ikisi de başarılı belediye başkanlarımız, neden devam etmesinler? Neden tekrar aynı desteği bulmasınlar? Hem Ekrem hem Mansur başkanımız da gerçekten başarılı. Tekrar seçilmeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Onların Cumhurbaşkanlığında o süreçte isimlerinin geçmesi başarılı belediye başkanlıklarının bir sonucu. Belediye başkanı olarak gerçekten başarılar. Bir 5 yıl daha görevde kalmasıyla ilgili olarak İYİ Parti seçmenlerinin bunu değerlendireceği kanaatindeyim. Her türlü engellemeye, baskıya rağmen başarılı başkanları. Bu başarıyı sadece CHP seçmeni tespit etmiyor. Anketlere baktığınızda İYİ Parti, HDP tabanının da hatta AK Parti ve MHP'li seçmenler tarafından da onay gördüğünü görüyoruz biz.

REKLAM

"BUNA CHP'NİN KURULLARI KARAR VERİR"

9,5 yıldır belediye başkanıyım hiç siyasi polemiklere girmedim. Sevgili Çankayalılar bana belediye başkanlığı görevini tevdi etti. Bir dönem daha devam etmek istiyorum eğer partimiz, ilgili kurullarımız ve genel başkanımız uygun görürse. CHP'de buna MYK ve PM karar verir. Hem parti disiplini hem de nezaket kurallarını aşan bir durumda olmayız.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY GÖSTERİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Bizim genel başkanımızla aramızda hiçbir zaman böyle bir mevzu geçmemiştir. Sayın genel başkanımız görevinin başındadır. Önümüzde kurultay süreci var. Kurultayda tekrar delegelerimiz tarafından aday gösterileceğine inanıyorum. Bu haberlerin nereden çıktığını bilmiyorum. Kendini konuşan bir durumda hiç olmadım. Mülkiye, uluslararası ilişkiler mezunuyum. ABD'de yüksek lisans yaptım. 26 yaşında Başbakanlık müşavirliğine sayın Ecevit beni göreve getirdi. Özel sektörde değerli bir şirketin yöneticiliğini yaptım. Ben çalışırım, emek harcarım, bana verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Ben Çankaya'yı en güzel ve en yaşanır ilçesi yapma azmimle görevime devam edeceğim.

REKLAM

"ELEŞTİRİ YAPIP, UMUDU YEŞERTECEĞİZ"

Değişim hayatın kendisinde var. Bizim inancımız şudur; lafla, hamasetle, polemikle geçmiş seçimin değerlendirilmesinin hala yapılıyor olmasının bir yarar getirmediği kanaatindeyim. Nerede hata yaptığınızı, eksik yaptığınızı bilimsel, sosyolojik olarak verileri ortaya koyarsınız. O hatalardan ders çıkarmanız gerekir. Üzüntü duyduğum konu, yüzde 48'i özgürlük, demokrasi için direnç noktası yapmamız gerekirken muhalefetin kendi içindeki tartışmalarla halkımızı daha çok üzüyoruz. Buna hakkımız olduğunu düşünüyorum. Hataların eleştirisini vereceğiz ama umudu yeşerteceğiz.

"GENEL BAŞKAN DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK YAPIYOR"

Fransızlar 'sonuç iyiyse süreç iyidir' der. Tersinden aldığınızda sonuç kötü ise süreç de kötü. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp, ileriye doğru umudu yeşertmektir. Biz değişim içindeyiz. İlçelerde yepyeni yönetimler geldi. İl kongreleri olacak. Genel başkan öncülük yaptığı bu değişim noktasında devam edecek. Biz CHP'yi yerel seçimlere bir ve bütün olarak, bölünmeden, parçalanmadan, zarar görmeden yerel seçimleri yapmak zorundayız. Bütün belediye başkanlarımıza baktığınızda pandemi, ekonomik krizlerde eğilmedi, en iyi hizmetleri yapmaya devam ettiler.

REKLAM

"ORALARDA EN YÜKSEK OYU KILIÇDAROĞLU ALDI"

Biz CHP olarak halkımızın taleplerine kulak tıkayan parti değiliz. Sokakta olan insanlarız. 'Ahmet gitsin Mehmet gelsin' diye değişim mümkün değildir. Hiçbir seçimi kazanamadı derken, CHP'nin geçirdiği değişimi ve sayın genel başkanımızın hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Eskiden CHP Sivas'ın ötesine geçemiyor derlerdi. Şu anda oralardan en yüksek oyu alan Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Gitmediğimiz yer kalmadı. Türkiye'nin her yerine giren, başı açık, başı kapalı, muhafazakar ve milliyetçilere ulaşan bir CHP yaratıldı.

"BU SİSTEMİN GETİRDİĞİ BİR ZORUNLULUK"

Mevcut sistem siyasi partilere inanılmaz zarar veriyor. Mevcut sistem seçim öncesinde yüzde 50+1 olduğu için ittifakları zorunlu kılıyor. O nedenle AK Parti de HÜDA PAR, DSP, Yeniden Refah'a gitti. Bu sistemin getirdiği bir zorunluluk. Siz yüzde 50+1'e ulaşırken ortak söylem geliştirmek için bazı noktalarda geri adım atmak durumunda kalıyorsunuz. Ortak mutabakat metni hazırlandı. Bunu bir siyasi parti hazırlamıyor. Millet İttifakı mitinginde Cumhurbaşkanı adayı sayın Kılıçdaroğlu ama 6 lider konuştu. Bir miting 5 saat sürdü. 5 saat sürer mi bir miting?

REKLAM

"DEĞİŞİM KİŞİLERLE DEĞİL DURUŞLA OLUR"

Biz CHP olarak tarihimiz boyunca kendi içimizde değişimi, yenileşmeyi gerçekleştirdik. Ama değişim dediğimiz kişilerle olmaz. Değişim halka seslenmelidir. Değiştireceğiniz zaman dış politikada, ekonomide, eğitimde ne öngörüyorsunuz? Laiklik konusunda tutumunuz ne olacaktır? Halka hitap etmelisiniz. O nedenle değişimin ideolojisi, felsefesi, programı olur. Bülent Ecevit yola genel sekreter olarak çıktığında 7 yıllık süreçte kadrosunu kurmuştu. Halka seslenmişti. Halkın önüne çıkmıştı. Değişim bir duruştur, Türkiye'ye seslenmektir. Sadece genel başkana 'Siz her şeyi kötü yaptınız, oradan ayrılın' demekle değişim olmaz.

"AKLIN GEREĞİNİ YAPMAK GEREKİR"

Siyasi parti seçimin akabinde değerlendirme yapar. Bu seçim değerlendirmesini parti yapar, halkın önüne çıkar özür diler, 'şuraları yanlış yaptık' der, 'buralarda doğru yaptık' der. Maalesef süreç öyle bir gelişti ki maalesef sayın genel başkanımıza bunu yapma imkanı tanınmadı. Bir nefes almak gerekirdi, halkın karşısına hep birlikte çıkmak gerekirdi. Bunu bütün muhalefet açısından söylüyorum. Seçimden sonra çok üzüldük. Bir daha bunları yaşamak istemediğimiz için aklın gereğini yapmak gerekir. Mücadele kişisel değil, halka dönük olmalıdır, reel siyaset olmalıdır. Bunları parti içinde konuşacağız, televizyonda nasıl bir Türkiye kuracağınızı anlatmanız gerekir. Terörle nasıl mücadele etmeniz gerektiğini anlatmanız gerekir. Laiklikte bu geri duruşu nasıl durduracağınızı anlatmanız gerekir. Değişim 'o gitsin ben geleyim' demekle olmaz. Bunun içinin dolu olması gerekir.