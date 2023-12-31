Çankırı'da çaya devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı

Çankırı'da otomobilin çaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CEY 495 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Dedeler Köprüsü mevkisinde korkuluklara çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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