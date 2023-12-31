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        Çankırı'da çaya devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı

        Çankırı'da otomobilin çaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:49
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        Çankırı'da çaya devrilen araçtaki 7 kişi yaralandı
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        Çankırı'da otomobilin çaya devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 CEY 495 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu kara yolu Dedeler Köprüsü mevkisinde korkuluklara çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Tatlı Çay'a devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralılar, A.U.A. (12), M.A.U. (3), M.A.K. (44), T.U. (45), S.A. (17), F.U. (36) ve D.A. (45) ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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