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        Çankırı'da öğrencilere yapay zeka hakkında konferans verildi

        Çankırı'da lise öğrencilerine yönelik yapay zeka ve uygulama örnekleri konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:30 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:30
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        Çankırı'da öğrencilere yapay zeka hakkında konferans verildi
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        Çankırı'da lise öğrencilerine yönelik yapay zeka ve uygulama örnekleri konulu konferans düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Seda Şahin, yapay zeka ve uygulamaları konusunda öğrencilere bilgi verdi.

        15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrencilerin TEKNOFEST yarışmaları hakkında sorduğu sorular cevaplandırıldı, öğrenciler tarafından yürütülen projeler hakkında bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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