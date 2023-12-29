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        Haberler Magazin 2023'te hayata veda eden ünlüler - Magazin haberleri

        2023'te hayata veda eden ünlüler

        2023; iki gün sonra acısıyla, tatlısıyla geride kalacak. Tıpkı, daha önceki yıllar gibi... Bu yılın da en acı yanı, elbette yaşanan can kayıpları. Birçok ünlü isim; geride çalışmalarını, hatıralarını bırakarak aramızdan ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 00:00
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        1

        BURHAN ÇAÇAN (12 Ocak 2023)
        Yaş… 63
        Ölüm Nedeni… Kalp krizi
        Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı

        2

        YALÇIN YELENCE (20 Ocak 2023)
        Yaş…         69
        Ölüm Nedeni… Beyince pıhtı atması
        Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı

        3

        ÇAĞDAŞ ÇANKAYA (6 Şubat 2023)
        Yaş… 38
        Ölüm Nedeni… Deprem
        Defin Yeri… Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı

        4

        KAZIM AKŞAR (28 Şubat 2023)
        Yaş… 70
        Ölüm Nedeni… Kalp krizi
        Defin Yeri… Muğla Akyaka Mezarlığı

        5

        KÖKSAL ENGÜR (26 Mart 2023)
        Yaş… 76
        Ölüm Nedeni… Böbrek yetmezliği
        Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        6

        RECEP SARI (4 Nisan 2023)
        Yaş… 60
        Ölüm Nedeni… Açıklanmadı

        7

        RANA CABBAR (20 Nisan 2023)
        Yaş… 78
        Ölüm Nedeni… Beyinde pıhtı atması
        Defin Yeri… Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı

        8

        NURİ SESİGÜZEL (20 Mayıs 2023)
        Yaş… 85
        Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
        Defin Yeri… İstanbul Büyükçekmece Mezarlığı

        9

        İLHAM GENCER (24 Mayıs 2023)
        Yaş… 100
        Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
        Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        10

        NURHAN DAMCIOĞLU (5 Haziran 2023)
        Yaş... 82
        Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
        Defin Yeri… İzmir Doğançay Mezarlığı

        11

        YILDIZ TEZCAN (7 Haziran 2023)
        Yaş… 78
        Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
        Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        12

        SUNA KAN (11 Haziran 2023)
        Yaş… 87
        Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
        Defin Yeri… İzmir Karşıyaka Mezarlığı

        13

        METİN MİLLİ (16 Haziran 2023)
        Yaş… 80
        Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
        Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı

        14

        HALİL TAŞKIN (19 Haziran 2023)
        Yaş... 50
        Ölüm Nedeni... Kalp krizi
        Defin Yeri... İstanbul Mevlanakapı Mezarlığı

        15

        AYLA BÜYÜKATAMAN (1 Temmuz 2023)
        Yaş... 84
        Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
        Defin Yeri... İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        16

        ÖZKAN UĞUR (8 Temmuz 2023)
        Yaş…         70
        Ölüm Nedeni… Lenfoma
        Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        17

        TANJU TUNCEL (15 Temmuz 2023)
        Yaş… 83
        Ölüm Nedeni… KOAH
        Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı

        18

        BAHA BODUROĞLU (20 Temmuz 2023)
        Yaş… 76
        Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
        Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı

        19

        YILMAZ GRUDA (25 Temmuz 2023)
        Yaş… 93
        Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı olarak böbrek yetmezliği
        Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı

        20

        SAFA ÖNAL (30 Temmuz 2023)
        Yaş... 92
        Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
        Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı

        21

        ERKİN KORAY (7 Ağustos 2023)
        Yaş…         76
        Ölüm Nedeni… Akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemler
        Defin Yeri… Kanada Toronto Westminster Mezarlığı

        22

        ÜNAL SİLVER (29 Ağustos 2023)
        Yaş… 75
        Ölüm Nedeni… Açıklanmadı
        Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı

        23

        MEHMET ULAY (5 Eylül 2023)
        Yaş… 81
        Ölüm Nedeni… Akciğer kanseri
        Defin Yeri… Almanya Nürnberg Güney Mezarlığı

        24

        SEDA FETTAHOĞLU (27 Eylül 2023)
        Yaş… 44
        Ölüm Nedeni… İntihar
        Defin Yeri… Giresun Domaçlı Köyü Mezarlığı

        25

        JEYAN MAHFİ AYRAL (29 Ekim 2023)
        Yaş… 95
        Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
        Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        26

        METİN UCA (17 Kasım 2023)
        Yaş… 62
        Ölüm Nedeni… Şah damar tıkanıklığı
        Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı

        27

        YÜCEL UÇANOĞLU (20 Kasım 2023)
        Yaş… 89
        Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
        Defin Yeri… İstanbul Ayazağa Mezarlığı

        28

        ŞÜKRAN ÖZER DORUK (27 Kasım 2023)
        Yaş... 91
        Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler

        29

        GÜZİDE KASACI (29 Kasım 2023)
        Yaş... 94
        Ölüm Nedeni... Yaşlılığa bağlı nedenler
        Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı

        30

        CAN GÜRZAP (1 Aralık 2023)
        Yaş… 79
        Ölüm Nedeni… Aort Anevrizması
        Defin Yeri… İzmit Sapanca Kırkpınar Mezarlığı

        31

        YALÇIN TÜMAY (6 Aralık 2023)
        Yaş...         81
        Ölüm Nedeni... Zatürreye bağlı organ yetmezliği
        Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Aile Mezarlığı

        32

        CEVDET ARIKAN (19 ARALIK 2023)
        Yaş... 76
        Ölüm Nedeni... Kanser
        Defin Yeri... Tarsus Güney Kabristanı

        Fotoğraflar: AA, DHA, Instagram, Depo, AA, İHA

        33

        ELVAN GRUDA (24 ARALIK 2023)
        Yaş... 55
        Ölüm Nedeni... Meme kanseri
        Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı

        #2023te hayata veda eden ünlüler
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