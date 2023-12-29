2023'te hayata veda eden ünlüler
2023; iki gün sonra acısıyla, tatlısıyla geride kalacak. Tıpkı, daha önceki yıllar gibi... Bu yılın da en acı yanı, elbette yaşanan can kayıpları. Birçok ünlü isim; geride çalışmalarını, hatıralarını bırakarak aramızdan ayrıldı
BURHAN ÇAÇAN (12 Ocak 2023)
Yaş… 63
Ölüm Nedeni… Kalp krizi
Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı
YALÇIN YELENCE (20 Ocak 2023)
Yaş… 69
Ölüm Nedeni… Beyince pıhtı atması
Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı
ÇAĞDAŞ ÇANKAYA (6 Şubat 2023)
Yaş… 38
Ölüm Nedeni… Deprem
Defin Yeri… Diyarbakır Yeniköy Mezarlığı
KAZIM AKŞAR (28 Şubat 2023)
Yaş… 70
Ölüm Nedeni… Kalp krizi
Defin Yeri… Muğla Akyaka Mezarlığı
KÖKSAL ENGÜR (26 Mart 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Böbrek yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
RECEP SARI (4 Nisan 2023)
Yaş… 60
Ölüm Nedeni… Açıklanmadı
RANA CABBAR (20 Nisan 2023)
Yaş… 78
Ölüm Nedeni… Beyinde pıhtı atması
Defin Yeri… Şişli Ermeni Katolik Mezarlığı
NURİ SESİGÜZEL (20 Mayıs 2023)
Yaş… 85
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Büyükçekmece Mezarlığı
İLHAM GENCER (24 Mayıs 2023)
Yaş… 100
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
NURHAN DAMCIOĞLU (5 Haziran 2023)
Yaş... 82
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İzmir Doğançay Mezarlığı
YILDIZ TEZCAN (7 Haziran 2023)
Yaş… 78
Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
SUNA KAN (11 Haziran 2023)
Yaş… 87
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İzmir Karşıyaka Mezarlığı
METİN MİLLİ (16 Haziran 2023)
Yaş… 80
Ölüm Nedeni… Çoklu organ yetmezliği
Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı
HALİL TAŞKIN (19 Haziran 2023)
Yaş... 50
Ölüm Nedeni... Kalp krizi
Defin Yeri... İstanbul Mevlanakapı Mezarlığı
AYLA BÜYÜKATAMAN (1 Temmuz 2023)
Yaş... 84
Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
Defin Yeri... İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
ÖZKAN UĞUR (8 Temmuz 2023)
Yaş… 70
Ölüm Nedeni… Lenfoma
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
TANJU TUNCEL (15 Temmuz 2023)
Yaş… 83
Ölüm Nedeni… KOAH
Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı
BAHA BODUROĞLU (20 Temmuz 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Kalp yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Edirnekapı Mezarlığı
YILMAZ GRUDA (25 Temmuz 2023)
Yaş… 93
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı olarak böbrek yetmezliği
Defin Yeri… İstanbul Karacaahmet Mezarlığı
SAFA ÖNAL (30 Temmuz 2023)
Yaş... 92
Ölüm Nedeni... Açıklanmadı
Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı
ERKİN KORAY (7 Ağustos 2023)
Yaş… 76
Ölüm Nedeni… Akciğer sorunları ve yaşlılığa bağlı problemler
Defin Yeri… Kanada Toronto Westminster Mezarlığı
ÜNAL SİLVER (29 Ağustos 2023)
Yaş… 75
Ölüm Nedeni… Açıklanmadı
Defin Yeri… İstanbul Osmangazi Mezarlığı
MEHMET ULAY (5 Eylül 2023)
Yaş… 81
Ölüm Nedeni… Akciğer kanseri
Defin Yeri… Almanya Nürnberg Güney Mezarlığı
SEDA FETTAHOĞLU (27 Eylül 2023)
Yaş… 44
Ölüm Nedeni… İntihar
Defin Yeri… Giresun Domaçlı Köyü Mezarlığı
JEYAN MAHFİ AYRAL (29 Ekim 2023)
Yaş… 95
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
METİN UCA (17 Kasım 2023)
Yaş… 62
Ölüm Nedeni… Şah damar tıkanıklığı
Defin Yeri… Ankara Cebeci Asri Mezarlığı
YÜCEL UÇANOĞLU (20 Kasım 2023)
Yaş… 89
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri… İstanbul Ayazağa Mezarlığı
ŞÜKRAN ÖZER DORUK (27 Kasım 2023)
Yaş... 91
Ölüm Nedeni… Yaşlılığa bağlı nedenler
GÜZİDE KASACI (29 Kasım 2023)
Yaş... 94
Ölüm Nedeni... Yaşlılığa bağlı nedenler
Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı
CAN GÜRZAP (1 Aralık 2023)
Yaş… 79
Ölüm Nedeni… Aort Anevrizması
Defin Yeri… İzmit Sapanca Kırkpınar Mezarlığı
YALÇIN TÜMAY (6 Aralık 2023)
Yaş... 81
Ölüm Nedeni... Zatürreye bağlı organ yetmezliği
Defin Yeri... İstanbul Zincirlikuyu Aile Mezarlığı
CEVDET ARIKAN (19 ARALIK 2023)
Yaş... 76
Ölüm Nedeni... Kanser
Defin Yeri... Tarsus Güney Kabristanı
Fotoğraflar: AA, DHA, Instagram, Depo, AA, İHA
ELVAN GRUDA (24 ARALIK 2023)
Yaş... 55
Ölüm Nedeni... Meme kanseri
Defin Yeri... İstanbul Feriköy Mezarlığı