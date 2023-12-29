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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Pendik'te lise tuvaletinde bir öğrenci, Sude Naz S isimli başka bir kız öğrenciyi bıçakladı

        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!

        İstanbul Pendik'te, bir lisenin kızlar tuvaletinde yaşanan kavgada bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. yaralandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:39
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        Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı!
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        İstanbul'da olay, sabah saat 08.30'da Pendik'teki lisede meydana geldi. İddiaya göre ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okula girdi. 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. de sınıfa girmeden önce tuvalete girdi.

        BIÇAKLANDI KENDİSİNİ KORİDORA ATTI

        Sude Naz S. tuvalette, yine 9'uncu sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Sude Naz S. can havliyle kendini koridora attı.

        ÖZEL BİR HASTANEYE KALDIRILDI

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        Öğrencinin yaralandığını gören okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Sude Naz S.'ye okulda yaptıkları ilk tedavinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.

        DİĞER GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI

        Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
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