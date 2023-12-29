İstanbul Pendik'te lise tuvaletinde bir öğrenci, Sude Naz S isimli başka bir kız öğrenciyi bıçakladı

İstanbul Pendik'te lise tuvaletinde bir öğrenci, Sude Naz S isimli başka bir kız öğrenciyi bıçakladı

Lisenin tuvaletinde kız kızı bıçakladı! İstanbul Pendik'te, bir lisenin kızlar tuvaletinde yaşanan kavgada bıçaklanan 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. yaralandı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü

İstanbul'da olay, sabah saat 08.30'da Pendik'teki lisede meydana geldi. İddiaya göre ders zilinin çalmasıyla öğrenciler okula girdi. 9. sınıf öğrencisi Sude Naz S. de sınıfa girmeden önce tuvalete girdi.

BIÇAKLANDI KENDİSİNİ KORİDORA ATTI Sude Naz S. tuvalette, yine 9'uncu sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrenci tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanan Sude Naz S. can havliyle kendini koridora attı.

ÖZEL BİR HASTANEYE KALDIRILDI REKLAM Öğrencinin yaralandığını gören okul görevlileri ve öğretmenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçakla yaralanan Sude Naz S.'ye okulda yaptıkları ilk tedavinin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı.

DİĞER GENÇ KIZ GÖZALTINA ALINDI Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencinin tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kız öğrenci ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.