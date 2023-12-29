İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, mutluluklarını zehirleyenlere karşı aldıkları önlemleri açıkladı

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• Yasemin, senin de senaryosunu yazdığın ve başrolünde yer aldığın bir film var. Yeni bir filmin ne zaman gelecek?

Yasemin Sakallıoğlu... Ben şu anda bir dizi yazıyorum. İbrahim, hikâyesini biliyor. O diziye çok sıcağım. Onu tamamlamak istiyorum. 8 bölümlük bir dijital proje. Önce diziyle başlamak istiyorum sonra tekrar filme döneceğim. Tabii ki geliyor. Bir sürü hikâyem var şu anda ve İbrahim hepsini biliyor. Başta oyuncu olduğumu bir ispatlamak istiyorum. Benim eğitimim de oyunculuk üzerine zaten ama daha çok komedyen olarak tanındım. O tarafımı boşlamak istemiyorum. İzleyicilerin; oynayabildiğimi, oyunculuk yaptığımı görmesini istiyorum. Daha iyisini görmenizi istiyorum.

İbrahim Büyükak... Bence bu konu, bu filmde kapanacak.

Yasemin Sakallıoğlu... Bu filmde, sınırlarımı çok zorladığım bir performans göstermeye çalıştım, çabaladım. İbrahim de sağ olsun bu konuda beni çok destekledi. O yüzden daha sonra da kalemimle tekrar tanıştırmak istiyorum onları... Çünkü ‘Zengo’ benim ilk tecrübemdi. İlk başrolüm, ilk senaristliğimdi. Bundan sonra izleyicileri; gerçek kalemimle, daha gerçek performansımla tanıştırmak istiyorum. Ben ‘Zengo’yu artık bu işe giriş olarak görüyorum, işi öğrendiğim kısım olarak görüyorum. • Komedinin dışında bir tür mü yapmak istiyorsun?

Yasemin Sakallıoğlu... Bazen hem yazayım hem oynamayayım istiyorum. Kalemimi öyle de tanıştırmak istiyorum. Çünkü bazı projeler, sizin çok güzel bir hikâyeniz vardır ama belki o başka bir oyuncuda daha iyi olacaktır. Ona da açığım. • İbrahim, çalışma arkadaşlarını belirlerken özellikle hangi yönlerine önem veriyorsun?

İbrahim Büyükak... Esmer olmalarına… Oğuzhan da esmerdi. Yasemin de öyle. (Gülüyor) Bir kere çalışma arkadaşlarımın hepsinin iyi insan olmasını çok istiyorum. İyi anlaşabilmeyi çok istiyorum. Arkadaş olabilmeyi çok istiyorum. Çünkü o setin dışındaki sinerjinin izleyicilere enerji olarak yansıdığını düşünüyorum. Hatta filmin sonunda çekim hataları var, orada bizim bir aradayken ne kadar güldüğümüzü, eğlendiğimizi görecekler. Yasemin ile o kadar iyi bir sinerji yakaladık ki filmde de bunu görecekler. Ben şunu bazen söylüyorum, Yasemin özelinde değil; bazen biriyle bir iş için görüşüyorum ve "Daha kötü oynasın ama daha iyi biri olsun" diyorum. Daha kötü oynamasına bile razıyım. Sadece pozitif bir insan olmasıyla ilgileniyorum. Çünkü aksi taktirde onun hikâyeye bir hayrı olacağını düşünmüyorum

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• Filmde dikkatimi çekti, yalan makinesi oyununu tatil köylerinde olan bir animasyon uygulaması sandım. Meğer senin icadınmış.

İbrahim Büyükak... Benden çıktı... Ben onu şöyle hayal etmiştim. Yalan makinesi keyifli bir şeydir. Youtube’da falan da çok yapıyorlar. Bu kuru kuruya bir şey oluyor, "Bunu bir aksiyona dönüştürsem ne kadar güzel olur" derken aklıma bir şey geldi. Yabancı filmlerin de festival sahneleri vardır, o sahnelerde top atarlar ve biri tramplen gibi bir şeyin üzerinden düşer. "Bunu yalan makinesiyle bağdaştırsam çok güzel bir tasarım olur" dedim. Sahneyi yazdım sonra sanat yönetmenimize, ekip arkadaşlarımıza açıkladım. Onlar da sağ olsunlar, anlattığımı çok güzel uyguladılar. Az önce “Patentini al” dedin, alıyorum ağabey... Buradan açıklıyorum; ilk haftanın sonuna doğru Yasemin ile bir sinemaya gideceğiz, o sinemada yumuşak sünger havuzu yapıyoruz ve izleyiciler salondan çıktığında filmle ilgili soru soracağız, bilemeyenleri düşüreceğiz, sonunda biz de düşeceğiz. Eğleneceğiz. Onu izleyicilere de canlı canlı yaşatacağız. • Çekimler sırasında kaç defa düştünüz?

İbrahim Büyükak... 30 kez falan.... Bir de su çok soğuktu. Deniz suyu o kadar soğuk değildi ama havuz suyu çok soğuktu. Çünkü filmi kasımda çektik. Ancak o zamana yetiştik. Orada gülüyoruz ama o buz gibi suda o kadar üşüdük ki... Genel olarak perişan olduk. Bizim filmlerde fiziki çok olay var. İzleyiciler bu filmde de bayağı görecek. Bu filmde Yasemin hepsini yaptı. "Yasemin’i ön plana çıkarayım" derken mahvettim. En son bana “Ben dublör müyüm?” diye isyan ediyordu.

Yasemin Sakallıoğlu... Senaryoda okurken onu bir kelime olarak görüyorsunuz. Zorbing topu yazmış. Ben de kafamda zorbing topunu şöyle hayal ediyorum; kocaman bir top var, hepimiz onu itiyoruz, kim hızlı iter ve oraya ulaştırırsa o kazanıyor. Ben zorbing topunun içinde olacağımı ve birinin beni iteceğini bilmiyorum ki... Sabahtan akşama kadar kan ter içinde mahvolduk. Hayatımda ilk defa bu kadar serum yedim.

İbrahim Büyükak... Serumun su gibi aktığı bir setti. Oyuncuların hepsi birbirine, “Sana kaçta serum geliyor?” diye soruyordu. • Filmin hikâyesiyle bağlantılı olarak fikrinizi merak ediyorum. Son yıllarda boşanma oranları çok fazla artmış, sizce bunun nedeni nedir? Eşler özellikle hangi konularda anlaşamıyorlar da hayatlarını ayırıyorlar?

Yasemin Sakallıoğlu... Biz toplum olarak çocukluğumuzdan bu yana istediğimizi söylemeyi öğrenememişiz. "Aslında ben bundan hoşlanmıyorum, bak aslında ben böyle bir şeyi seviyorum"u bunları çift olarak birbirimize hiç söylemediğimiz için bence hiç kimse, neden ayrıldığını bile bilmiyor. Saçma - sapan kavgalardan insanlar birbirinden boşanıyor ve gerçek sebepler asla ömür boyu bilinmiyor. Belki oturup konuşsalar, dönem dönem konuşsalar çözülecek. Her çiftin senede bir kere ilişkisinin sağlamasını yapmasını tavsiye ediyorum. Bunu söylemek belki benim harcım değil tabii ki ama ben kendi ilişkimde uyguladığım için söylüyorum. İlişki de bir şirket gibidir, onu yönetebilmek lâzım. Nasıl ki bir şirkete zamanında gitmezsen, ona önem vermezsen, başında durmazsan, o şirket çöker, ilişkide de gereken emeği vermezsen, geri bildirimleri söylemezsen, neyden rahatsız olduğunu söylemezsen o ilişki çöker.