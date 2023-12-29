Kırmızı ışıkta geçen yolcu otobüsü, kuryeyi hayattan kopardı!
Düzce'de bir yolcu otobüsü kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra motosikletli kurye Feyat Özkan'a çarptı. Feci olayda Özkan yaşamını yitirirken otobüs şoförü gözaltına alındı
Düzce sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı yolcu otobüsünün çarptığı motosikletli kurye Feyat Özkan (45), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçeşehir bağlantı yolu Metek TOKİ Konutları kavşağında meydana geldi.
Kent merkezine doğru giden Serkan A. yönetimindeki yolcu otobüsü, Feyat Özkan'ın kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada, kaskı takılı olan motosikletli kurye Öztan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Özkan, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
Bölgedeki KGYS kameralarını inceleyen polis, otobüs şoförünün kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti. Otobüs şoförü Serkan A., gözaltına alındı.