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        Avrupa ülkelerinden Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek bildirisi

        Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair tartışmalar sürerken, Avrupa ülkeleri tarafından çok kritik bir bildiri yayımlandı. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya'nın imzasını taşıyan bildiride, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen destek vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 02:10 Güncelleme: 13.02.2025 - 02:26
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        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
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        ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarının ardından Avrupa ülkeleri, ortak bir bildiri yayımladı.

        Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, İtalya ve Polonya'nın imzasını taşıyan bildiride, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak, Kiev'e verilen açık destek yinelendi.

        Âdil ve devamlı olacak bir barış sağlanana kadar, Ukrayna'yı desteklemeye devam edileceği beyan edilen bildiride, ABD ile konuyu görüşmeye hazır olunduğu ifade edildi.

        Bildiride ayrıca, barış görüşmeleri öncesinde Ukrayna'nın güçlü bir konumda olması gerektiğine dikkat çekilirken, Avrupa ve Ukrayna'nın da barış müzakerelerinde bulunmasının bir gereklilik olduğu dile getirildi.

        Bildirinin sonunda ise Avrupa Kıtası'nın güvenliğinin ortak sorumluluk olduğu hatırlatılarak kolektif savunma kabiliyetlerinin birlikte geliştirileceğinin altı çizildi.

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