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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın! | Son dakika haberleri

        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!

        İstanbul'da boşandığı, 42 yaşındaki eşi Pınar Bektaş'ı silahla yaraladıktan sonra boğazını keserek öldüren Tuncay Sağ, hakim karşısına çıktı. Tanık olarak dinlenen çiftin, 21 yaşındaki kızı Filiz Sağ, "Şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaasının hazırlaması amacıyla duruşmayı erteledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:51
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        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
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        İstanbul Sultangazi'de, 12 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen olayda Tuncay Sağ, boşandığı eşi Pınar Bektaş'ın (42) evine gitti. Çiftin arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tuncay Sağ eski eşi Pınar Bektaş'a önce yanındaki silahla ateş edip yaraladı.

        SİLAH BOZULUNCA BOĞAZINI BIÇAKLA KESTİ

        DHA'daki habere göre silahın bozulması üzerine, Bektaş'ı mutfaktan aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan Tuncay Sağ, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

        EŞİNİN ALDATTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

        İstanbul Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında savunma yapan Tuncay Sağ, eski eşinin kendisini aldattığını ve bir anda cinnet geçirerek cinayeti işlediğini söyledi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Davanın dün görülen duruşmasında, hayatını kaybeden Pınar Bektaş'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Tuncay Sağ duruşmaya bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        "BABA BİLE DEMEK İSTEMİYORUM"

        Duruşma, çiftin olay sırasında 9 yaşında olan kızları C.S.'nin pedagog eşliğinde ifadesinin alınması ile başladı. Daha sonra çiftin büyük kızı Filiz Sağ (21), tanık olarak dinlendi. Filiz Sağ ifadesinde, "O adama baba bile demek istemiyorum. Ama bize bir fiske bile vurmadı. Fakat anneme yaptıkları zaten bize yetiyordu.

        "HİÇBİR ZAMAN İÇERİDEN ÇIKMASIN"

        Hatta bir gün annemi yerde dövdüğüne ve bıçağı annemin boğazına dayayarak tehdit ettiğine şahidim. Ben şu an burada sanığın kızı olarak ve küçük kız kardeşimin annesi olarak duruyorum. Gerçekten istediğim tek şey babamın hiçbir zaman içeriden çıkmaması" dedi.

        "BIÇAĞI DIŞARIDAN GETİRMİŞTİ, CİNAYETİ PLANLADI"

        Tanık olarak ifade veren hayatını kaybeden Pınar Bektaş'ın ablası Müjde Nar ise, "Kardeşim yıllar boyu şiddete ve hakarete maruz kaldı. Pınar birkaç defa dayak yediğinde bizim eve gelmişti. Pınar sırf biraz fazla para kazabilsin diye gece yarılarına kadar çalışıyordu. Yorgun argın eve gider, yine dayak yerdi. O sessiz, içine kapanık, sakin bir insandı. Kimseye bulaşmazdı. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır. Pınar hamile kaldığında bile sanığın, 'Çocuk benden değil' diye ona iftira atacağını biliyordu.

        Sırf bu yüzden korkudan 6 ay boyunca hamile olduğunu bile söylememişti. Ben evde oturuyorken bir gün beni aradı. Boşanma davası için adliyeye gideceğini söyledi. Ben de ne olduğunu sordum. Bana, 'Artık yapamıyorum, daha fazla çekemiyorum' dedi. Pınar ve çocuklar bizde kalmaya başladı. Bizim evin kapısı çaldığında bile çocuklar korkudan arka odaya kaçıyordu, babalarının geldiğini zannettikleri için. Cinayet günü biz Pınar'la dışarıya çıkmıştık. O sırada sanık aradı, Pınar'a, 'Neredesin? Kızını getireceğim' dedi. Sanık eve gitmiş, ayrıca bıçağı dışarıdan getirmişti. O bıçak Pınar'ın evinde değildi, onun bıçağı değildi. Cinayetin planlı olduğu bile bundan belli" dedi.

        EŞİNİ HİÇ DÖVMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Savunması için söz verilen tutuklu sanık Tuncay Sağ, "Benim kızım baştan sona yalan söylüyor. Ben eşimi, çocuklarımı seviyordum. Hiçbir zaman ne eşime ne çocuklarıma şiddet uygulamadım. Bana inanmıyorsanız mahallede komşularıma sorabilirsiniz. Eşim yasak aşk yaşamıştı. Bir insan kocasından hamile olduğunu nasıl saklar? Tanıkların hepsi baştan sona yalan söylüyor. Yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla Tuncay Sağ'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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        #pınar bektaş
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